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18:20 (мск), источник: ТАСС

Новак Джокович вышел в финал Уимблдона

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Первая ракетка мира в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серб Новак Джокович в полуфинале Уимблдона в мужском одиночном разряде обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:2, 4:6, 6:3, 6:2 в пользу 32-летнего сербского спортсмена, который имеет первый номер посева на турнире, а также является его действующим победителем в одиночном разряде. Игра продолжалась 2 часа 48 минут. В матче был зафиксирован самый долгий обмен ударами (45) с 2005 года, когда на Уимблдоне начали вести подобные подсчеты.

Второй финалист определится в матче между 33-летним испанцемРафаэлем Надалем и 37-летним швейцарцем Роджером Федерером позднее в пятницу. Финал состоится 14 июля.

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Джокович является 15-кратным победителем турниров серии Большого шлема в одиночном разряде, серб в 25-й раз сыграет в финале турниров серии и в шестой раз — на Уимблдоне. Джокович четыре раза выигрывал Уимблдон, на его счету семь титулов на Открытом чемпионате Австралии, три — на Открытом чемпионате США, один — на Открытом чемпионате Франции. Он является рекордсменом по количеству заработанных призовых (свыше $100 млн). Также Джокович лидирует по количеству выигранных матчей, проведенных против Надаля (28 побед — 25 поражений) и Федерера (25−22).

Кроме того, победа в финале станет для Джоковича 75-й на турнирах ATP в одиночном разряде, по количеству титулов его опережает только Федерер (102).

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн.

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