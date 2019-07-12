Федерер обыграл Надаля и в 12-й раз вышел в финал Уимблдона
ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Третья ракетка мира в рейтинге Ассоциации
ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Третья ракетка мира в рейтинге Ассоциации
37-летний швейцарец, имеющий на турнире второй номер посева, победил 33-летнего испанца (3) со счетом 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 3 часа 2 минуты. Федерер и Надаль в 40-й раз встретились на турнирах ATP, Федерер одержал 16-ю победу, в активе испанца 24 победы. Теннисисты в четвертый раз провели матч в рамках Уимблдона, ранее они трижды играли в финалах, в которых дважды побеждал швейцарец (2006, 2007), а в 2008-м верх взял уже Надаль.
Кроме того, Федерер одержал 101-ю победу в матчах на Уимблдоне, что является лучшим результатом по выигранным встречам на
В финале швейцарец встретится с сербом Новаком Джоковичем, который является действующим победителем турнира в одиночном разряде. В полуфинале Джокович обыграл испанца Роберто
Федерер является рекордсменом по количеству завоеванных титулов на турнирах серии Большого шлема, всего на его счету 20 побед. Федерер восемь раз выигрывал Уимблдон, шесть раз — Открытый чемпионат Австралии, пять раз — Открытый чемпионат США, один — Открытый чемпионат Франции. Всего в его активе 101 титул на турнирах ATP, а также золотая медаль Олимпийских игр 2008 года (парный разряд) и серебро Игр-2012 (одиночный разряд).
133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. Действующим победителем Уимблдона в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович.