Федерер стал рекордсменом «Уимблдона» по количеству эйсов
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер вчера сделал 14 эйсов в победном полуфинале «Уимблдона» против Рафаэля Надаля.
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер вчера сделал 14 эйсов в победном полуфинале «Уимблдона» против Рафаэля Надаля.
За счет этого общее количество подач навылет, которые Федерер выполнил на «Уимблдоне», дошло до 1405. Он установил новый рекорд соревнований.
Ранее рекорд принадлежал чемпиону-2001 Горану Иванишевичу — 1397 эйсов. На третьем место идет Пит Сампрас, у которого 1095 подач навылет.
Источник — @Racquettechie