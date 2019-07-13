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12:47 (мск), источник: Sports.Ru

Федерер стал рекордсменом «Уимблдона» по количеству эйсов

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Роджер Федерер вчера сделал 14 эйсов в победном полуфинале «Уимблдона» против Рафаэля Надаля.

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За счет этого общее количество подач навылет, которые Федерер выполнил на «Уимблдоне», дошло до 1405. Он установил новый рекорд соревнований.

Ранее рекорд принадлежал чемпиону-2001 Горану Иванишевичу — 1397 эйсов. На третьем место идет Пит Сампрас, у которого 1095 подач навылет.

Источник — @Racquettechie

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