Два российских теннисиста впервые за девять лет войдут в десятку лучших в мире

Источник: РИА "Новости"

Хачанов в настоящий момент занимает девятую строчку, Медведев — 13-ю.

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В понедельник, 15 июля, появится новая версия рейтинга — в десятку войдут оба спортсмена. Хачанов поднимется на восьмое место, Медведев станет десятым. Оба спортсмена выступали на Уимблдоне и вылетели в третьем круге.

Также отмечается, что у России будет наибольшее представительство в первой десятке. По одному теннисисту в верхушке рейтинга имеют Сербия, Испания, Швейцария, Греция, Германия, Австрия, Италия и Япония.