Украинка Дарья Снигур выиграла юниорский Уимблдон
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украинка Дарья Снигур стала победительницей юниорского Уимблдонского теннисного турнира в юниорской возрастной категории.
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украинка Дарья Снигур стала победительницей юниорского Уимблдонского теннисного турнира в юниорской возрастной категории.
В финальном матче 17-летняя Снигур взяла верх над американкой Алексой Ноэл, посеянной на турнире под 10-м номером, со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.
Снигур занимает 423-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.