Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
Оренбург
10
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Сочи
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Нижний Новгород
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Луч
12
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор
Текстильщик
32
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Енисей
21
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Чайка
00
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Балтика
20
Футбол. Первый дивизион
17:00
Шинник
Мордовия
10
Футбол. Первый дивизион
17:00
Химки
Авангард К
30
Футбол. Премьер-лига
16:30
Урал
Уфа
32
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Армавир
20
Футбол. Первый дивизион
13:00
Спартак-2
СКА-Хабаровск
22
Все события
Фоторепортажи
11Семин приближается к Бескову
11Россия — Хорватия: радость Виды, спасение Фернандеса, установка Дзюбы
16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украинка Дарья Снигур выиграла юниорский Уимблдон

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украинка Дарья Снигур стала победительницей юниорского Уимблдонского теннисного турнира в юниорской возрастной категории.

Наверх
Источник: AP 2019

В финальном матче 17-летняя Снигур взяла верх над американкой Алексой Ноэл, посеянной на турнире под 10-м номером, со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Снигур занимает 423-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

 Отсидевший 13 лет в колонии футболист дал совет Кокорину и Мамаеву
Курникова объяснила, почему не вышла замуж за Иглесиаса
Королевский отскок: «Спартака» с трудом обыграл «Сочи»
Симона Халеп разгромила Серену Уильямс в финале Уимблдона
«Урал» и «Уфа» забили пять голов в матче чемпионата России
Пять красных карточек было показано в 10 матчах второго тура ФНЛ
0,006 секунды решили судьбу поула на Гран-при Великобритании
«Торпедо» одержало вторую победу подряд на старте сезона ФНЛ
«Ростов» принимает «Оренбург» в чемпионате России (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь