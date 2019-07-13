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17:16 (мск), источник: ТАСС

Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде. Третий в сезоне турнир серии Большого шлема проходит на травяных кортах в Лондоне.

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Источник: AFP 2019

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу 27-летней румынки, посеянной на турнире под седьмым номером. Матч продолжался 56 минут. Уильямс (11-й номер посева), проиграла в третьем финале турниров серии Большого шлема подряд, последний раз американка побеждала в 2017 году на Открытом чемпионате Австралии.

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Для Халеп финал Уимблдона стал первым в карьере, ранее ее лучшим достижением был выход в полуфинал турнира в 2014 году. Всего на турнирах серии Большого шлема румынка в пятый раз сыграла в титульном матче, ранее она один раз выходила в финал Открытого чемпионата Австралии (2018) и трижды играла в решающих матчах Открытого чемпионата Франции (2014, 2017, 2018), сумев одержать лишь одну победу («Ролан Гаррос» — 2018). Халеп и Серена Уильямс провели 11 очных встреч в рамках турниров WTA, на счету румынки две победы.

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37-летняя Уильямс является рекордсменкой по количеству побед на турнирах серии Большого шлема, на данный момент в активе американки 23 победы в одиночном разряде, семь из которых одержаны на Уимблдоне, еще четыре раза она уступала в финалах турнира. На турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) Уильямс одержала 72 победы в одиночном разряде. Уильямс 186 недель подряд находилась на первой строчке рейтинга WTA, по этому показателю американская теннисистка делит первое место с немкой Штеффи Граф. Она является трехкратной олимпийской чемпионкой в парном разряде (2000, 2008, 2012), также в активе теннисистки золото Игр 2012 года в одиночных соревнованиях.

133-й Уимблдонский теннисный турнир завершится 14 июля. Призовой фонд турнира составляет $49,43 млн. В 2018 году победительницей Уимблдона в женском одиночном разряде стала немка Ангелик Кербер.

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