Кузнецова — о визе в США: Может, попросить помощи у Трампа?

«Друзья, возник вопрос. С февраля жду визу в Америку на серию турниров… На все запросы ответ слышим один и тот же: “Ваше дело на рассмотрении”. Забрать паспорт — не вариант. Кто как долго ждал визу, и как бы это всё ускорить?» — написала Кузнецова на своей странице в «Инстаграме».