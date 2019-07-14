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09:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Кузнецова — о визе в США: Может, попросить помощи у Трампа?

Российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, что никак не может получить американскую визу, чтобы сыграть в серии хардовых турниров перед US Open.

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Источник: РИА "Новости"

«Друзья, возник вопрос. С февраля жду визу в Америку на серию турниров… На все запросы ответ слышим один и тот же: “Ваше дело на рассмотрении”. Забрать паспорт — не вариант. Кто как долго ждал визу, и как бы это всё ускорить?» — написала Кузнецова на своей странице в «Инстаграме».

«Может, попросить помощи у Дональда Трампа? Я очень хочу попасть на турниры в США», — добавила теннисистка по-английски, привязав ссылку на официальную страницу президента США.

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Бывшая вторая ракетка мира, 34-летняя Кузнецова — победительница US Open — 2004 и «Ролан Гаррос» — 2009.

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