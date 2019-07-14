Выступление Соболенко и Саснович в последние месяцы — это боль. Вот почему белоруски валятся

Источник: Tribuna.com Беларусь

Очень много неудач.

Арина Соболенко и Александра Саснович переживают синдром второго года. В женском туре мало кто из теннисисток умеет находиться на одном уровне игры продолжительное время. Каждый год на небосклоне WTA зажигается несколько звезд, большинство из которых гаснет уже в следующем сезоне. Неудивительно, что в женском туре часто меняется первая ракетка планеты. Что уж тут говорить про чехарду в топ-20 и ниже.

2018 год белоруски начинали во второй половине первой сотни: Соболенко была 78-й, а Саснович — 87-й. За сезон обе серьезно поднялись в рейтинге. Соболенко, взяв титулы Нью-Хейвене и Ухане, закончила год 11-й. Саснович, дойдя до финала в Брисбене, остановилась на 30-м месте, которое по-прежнему является самым высоким в карьере Александры.

Начало 2019-го внушало оптимизм. Эксперты говорили, что у девушек есть потенциал, чтобы подняться выше. Однако на практике все оказалось гораздо сложнее, и вот главные причины, почему за дуэт белорусских теннисисток тревожно.

Арина Соболенко

Минчанка отлично начала сезон, выиграв турнир в Шэньчжэне. Победа стала одним из факторов, позволивших Арине забраться в топ-10. Но затем началась череда неудачных выступлений, после которых в начале июля Соболенко покинула десятку лучших, но вскоре должна в нее вернуться из-за провала Кербер на «Уимблдоне».

Проблемы в матчах с топовыми теннисистками

В прошлом сезоне Арина являлась грозой авторитетов в WTA. Белоруска 15 раз обыгрывала представительниц топ-20. В матчах против Соболенко страдали Возняцки, Квитова, Свитолина, Плишкова, Гергес, Гарсия. Все они представляли первую десятку рейтинга. Поражений от теннисисток из топ-20 было меньше — девять.

В 2019-м ситуация кардинально изменилась. Теперь с представительницами двадцатки трудности испытывает уже Соболенко. Белоруска шесть раз играла против них и лишь однажды преуспела — в тяжелейшем поединке вырвала победу у Возняцки, которая сейчас далека от своего лучшего тенниса.

Дважды Арина проигрывала Бертенс и по одному разу Квитовой, Кербер и Барти.

Снизился процент побед

Для наглядности возьмем десять последних турниров. Только на двух из них Соболенко проходила дальше второго матча — в Страсбурге (полуфинал) и Истбурне (четвертьфинал). На остальных восьми турнирах Арина потерпела фиаско. В шести случаях белоруска зачехляла ракетку уже по итогам первого матча.

Нельзя не отметить, что в 2019-м у Соболенко соперницы уровнем ниже, чем в прошлом сезоне. Дело здесь в рейтинге. В 2018-м Арине приходилось играть с теннисистками, находящимися выше ее. В этом году Соболенко на всех турнирах входит в список сеянных, соответственно, в оппоненты получает игроков рейтингом ниже. Однако процент побед не вырос и даже упал. Если до текущего сезона в среднем теннисистка побеждала в 64 процентах матчей на уровне WTA, то в 2019-м этот показатель равняется уже 59. Арина умудрилась дважды проиграть соперницам, не входящим в первую сотню.

Возможно сильное падение в рейтинге

Вторая половина прошлого сезона пока самая успешная в карьере Соболенко. В 2018-м после «Уимблдона» белоруска заработала в Цинциннати 350 очков, в Нью-Хейвене 470, на US Open 240, в Ухане 900, в Пекине 215. Получается, все набранные баллы Арине нужно защитить уже в ближайшее время. Если попытки окажутся тщетными, то первую ракетку Беларуси ожидает падение в рейтинге. В топ-20 сейчас высокая плотность, поэтому скатиться можно глубоко.

Проблемы с подачей…

В последние месяцы у Соболенко обнаружились проблемы с подачей. В Париже Арина собрала 16 двойных ошибок в двух матчах. Неудачи продолжились и во время травяного сезона, хотя теннисистка уверяла, что натренировала тонкий компонент. Только в одном матче из шести Соболенко удалось собрать меньше шести двойных. Средний показатель на траве составляет более семи ошибок, а ведь это практически два проигранных гейма за матч на своей подаче. Сейчас Соболенко является четвертой в туре по общему числу двойных ошибок за сезон, совершая в среднем за поединок около пять двойных.

Средний показатель упал и в количестве эйсов. В 2018-м Арина делала по 4,15 эйса за матч, в 2019-м — уже 3,36.

…и приемом

И этот компонент явно просел, особенно на первой подаче соперниц. Если раньше Арине выигрывала чуть ли не каждый второй мяч, то в 2019-м успешность приема первой подачи составляет 35,9 процентов. Такие показатели демонстрируют теннисистки из второй половины топ-100.

Непонятные отношения с Турсуновым

Работа Соболенко и ее тренера в последнее время не особо ладится. Дмитрий Турсунов говорил, что некоторые его предложения в тренировочном процессе у подопечной вызывают отторжение. Вспомнить хотя бы молчаливый коучинг Турсунова в Индиан-Уэллсе, который случился после того, как Соболенко не захотела прислушаться к советам тренера перед матчем.

Однажды теннисистка и тренер вообще решили недельку отдохнуть друг от друга. Случилось это во время грунтового турнира в Риме. «Во всех взаимоотношениях наступает момент, когда нужно немного отдохнуть друг от друга. Это просто была недельная пауза», — прокомментировал свое отсутствие Турсунов.

Александра Саснович

Другая минчанка также начала сезон за здравие. В Австралии Саснович добралась до полуфинала Сиднея, четвертьфинала Брисбена и третьего раунда Australian Open. Правда, потом как отрезало.

Затянувшаяся серия поражений

Александра не может победить уже шесть матчей кряду — с 7 мая. За два месяца белорусская теннисистка сумела взять всего два сета, да и то в матчах с представительницами второй половины топ-100.

После австралийских турниров Саснович только один раз одержал хотя бы две победы подряд. Случилось это в грунтовом Мадриде. Потом и началась серия поражений.

Всего в 2019-м Александра провела 26 матчей, в 14 из которых взяла верх. В процентном отношении это 53 процента побед. Если брать все матчи Саснович в WTA, то тут цифра больше — 61 процент (276/173).

Проблема со второй подачей

Еще один провис в игре Саснович: если в прошлом сезоне Александра даже в проигранных матчах набирала больше 40 процентов очков на своей второй подаче, то в 2019-м средний показатель составляет 40,9. Если взять сводную таблицу по всему туру, то это 165-е место.

Любопытно, что количество двойных ошибок при этом упало. В 2018-м Саснович в среднем допускала пять ошибок за матч, а в нынешнем сезоне цифра опустилась ниже 3,5.

Не родной грунт

Казалось бы, грунтовое покрытие самое удобное для стиля белоруски. Где, если не на земле, затевать долгие розыгрыши и сложные комбинации? Однако грунтовый сезон-2019 теннисистка точно не запишет себе в актив. Как раз на грунте и началась серия поражений. Особо страдала подача теннисистки.

Сменила тренера, но пока без толка

Еще в феврале тренер Саснович Александр Ленючев говорил, что потенциал подопечной до конца не реализован, и они находятся на правильном пути. В межсезонье Александра хотела изменить систему подготовки. По всей видимости, предложения по системе тренировок не до конца устроили теннисистку, которая перед стартом грунтового сезона начала работу с новым специалистом. Им стал словак Владимир Платеник, который ранее тренировал Бенчич, Касаткину, Цыбулкову и Петрову. Александра позвонила коучу с предложением о совместной работе — иностранец ответил согласием. «Он сказал, что в топ-100 только три девочки, с которыми он хотел бы работать, и я одна из них. Было приятно», — вспоминала разговор теннисистка.