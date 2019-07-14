Украинская теннисистка выиграла Уимблдон. А вы о Даше даже не слышали
Дарья Снигур заставила Украину гордиться собой. Но защитить титул ей точно не удастся.
Дарья Снигур заставила Украину гордиться собой. Но защитить титул ей точно не удастся.
Украинские любители тенниса рассчитывали на грандиозный успех своей теннисистки на Уимблдоне, и их надежды были оправданы. Украинка в финале совершила два потрясающих камбэка и подняла над головой бесценный трофей, о котором мечтает каждая девочка, начинающая играть в теннис.
Стоячая овация многотысячной арены, вспышки фотокамер, общение с журналистами в главном зале
А ведь большинство болельщиков до Уимблдона даже не знали о существовании такой теннисистки.
Чем дальше восьмая ракетка мира Элина Свитолина проходила по сетке женского Уимблдона, тем сильнее рос ажиотаж вокруг турнира у неё на родине. Украина ждала от своей лучшей теннисистки исторического триумфа, но в полуфинале Элина без шансов уступила будущей чемпионке Симоне Халеп. Тем не менее, одна представительница Украины в финале Уимблдона
17-летняя Дарья Снигур изначально не была фаворитом юниорского Уимблдона, но её уверенные победы по ходу турнира заставили экспертов обратить пристальное внимание на очередное юное дарование с Украины. На пути к финалу Даша выиграла пять поединков и только один из них, с американкой Робин Монтгомери, затянулся на три сета. Было это ещё в 1/8 финала, после чего Снигур сначала уверенно победила россиянку Полину Кудерметову (младшую сестру четвёртой ракетки России Вероники Кудерметовой), а затем разгромила лидера посева американку Эмму Наварро.
К финалу с Алексой Ноэль из США Снигур уже подошла в роли фаворита.
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Новоиспечённая чемпионка Уимблдона начала играть в теннис в семь лет. Занимается она в Международной теннисной академии Киева, а тренирует её известная советская теннисистка Лариса Савченко. Бывшая первая ракетка мира в паре и двукратная четвертьфиналистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Именно Савченко 10 лет назад помогла Светлане Кузнецовой победить на «Ролан Гаррос». Также она работала с Анастасией Мыскиной, Линой Красноруцкой, Еленой Бовиной и Татьяной Пановой.
Этот сезон можно назвать для Снигур переходным. Она активно выступает на взрослых соревнованиях под эгидой ITF и уже завоевала несколько титулов. По юниорам украинка в основном играет на турнирах «Большого шлема». На Открытом чемпионате Австралии Дарья дошла до полуфинала, а на «Ролан Гаррос» проиграла на круг раньше. Победа на Уимблдоне стала ярким завершением юниорского периода. Теперь Снигур сосредоточится на взрослых турнирах и имеет все шансы улучшить текущую 423-ю позицию в рейтинге WТА. Тем более ей уже обеспечено участие во взрослом Уимблдоне-2020.
Победа на юниорском турнире «Большого шлема» — отличный показатель, что ты на верном пути.
Из 76 теннисисток, выигравших юниорские «шлемы» в XXI веке, повторить успех уже среди профессионалов удалось только шестерым: Марион Бартоли, Виктории Азаренко, Каролине Возняцки, Симоне Халеп, Эшли Барти и Елене Остапенко.
Снигур стала второй украинкой в истории, победившей на юниорском Уимблдоне. 15 лет назад на траве Всеанглийского
Трудно предсказать, какая судьба ждёт Снигур, но понаблюдать за этой девочкой точно стоит. В конце концов, звания чемпионки турнира «Большого шлема» у неё уже точно никто не отнимет. Пусть и по юниоркам.
Алексей Адамов