Украинская теннисистка выиграла Уимблдон. А вы о Даше даже не слышали

Источник: Reuters

Украинские любители тенниса рассчитывали на грандиозный успех своей теннисистки на Уимблдоне, и их надежды были оправданы. Украинка в финале совершила два потрясающих камбэка и подняла над головой бесценный трофей, о котором мечтает каждая девочка, начинающая играть в теннис.

Стоячая овация многотысячной арены, вспышки фотокамер, общение с журналистами в главном зале пресс-центра и приглашение на чемпионский балл — Даша прочувствовала на себе все атрибуты по-настоящему большого успеха.

А ведь большинство болельщиков до Уимблдона даже не знали о существовании такой теннисистки.

Без жалости к фаворитам

Чем дальше восьмая ракетка мира Элина Свитолина проходила по сетке женского Уимблдона, тем сильнее рос ажиотаж вокруг турнира у неё на родине. Украина ждала от своей лучшей теннисистки исторического триумфа, но в полуфинале Элина без шансов уступила будущей чемпионке Симоне Халеп. Тем не менее, одна представительница Украины в финале Уимблдона всё-таки сыграла. Да не просто сыграла, а победила!

17-летняя Дарья Снигур изначально не была фаворитом юниорского Уимблдона, но её уверенные победы по ходу турнира заставили экспертов обратить пристальное внимание на очередное юное дарование с Украины. На пути к финалу Даша выиграла пять поединков и только один из них, с американкой Робин Монтгомери, затянулся на три сета. Было это ещё в 1/8 финала, после чего Снигур сначала уверенно победила россиянку Полину Кудерметову (младшую сестру четвёртой ракетки России Вероники Кудерметовой), а затем разгромила лидера посева американку Эмму Наварро.

К финалу с Алексой Ноэль из США Снигур уже подошла в роли фаворита. Во-первых, уж очень мощно Даша смотрелась в течение всей недели. Во-вторых, буквально несколько дней назад она уже играла с Ноэль на траве — в финале турнира в Рохэмптоне украинка отдала сопернице всего три гейма. Решающий матч Уимблдона прошёл по совершенно другому сценарию, но с тем же исходом. Дарья уступала 1:4 в первой партии и 0:3 во второй, но оба раза увереннее провела концовку сета и добилась главного успеха в карьере.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/BEoyZALS2wI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мне не нравится игра Свитолиной»

На пресс-конференции Снигур объявила о завершении юниорской карьеры, а также отметила, что ей не нравится игра Свитолиной. Смелое заявление для 17-летней юниорки, но она действительно показывает совсем другой теннис по сравнению со звёздной соотечественницей. Даша, несмотря на не самую сильную подачу, старается играть агрессивно и держать игру под контролем. Она здорово варьирует глубину и темп ударов и часто ставит соперниц в тупик собственной непредсказуемостью.

Новоиспечённая чемпионка Уимблдона начала играть в теннис в семь лет. Занимается она в Международной теннисной академии Киева, а тренирует её известная советская теннисистка Лариса Савченко. Бывшая первая ракетка мира в паре и двукратная четвертьфиналистка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. Именно Савченко 10 лет назад помогла Светлане Кузнецовой победить на «Ролан Гаррос». Также она работала с Анастасией Мыскиной, Линой Красноруцкой, Еленой Бовиной и Татьяной Пановой.

Этот сезон можно назвать для Снигур переходным. Она активно выступает на взрослых соревнованиях под эгидой ITF и уже завоевала несколько титулов. По юниорам украинка в основном играет на турнирах «Большого шлема». На Открытом чемпионате Австралии Дарья дошла до полуфинала, а на «Ролан Гаррос» проиграла на круг раньше. Победа на Уимблдоне стала ярким завершением юниорского периода. Теперь Снигур сосредоточится на взрослых турнирах и имеет все шансы улучшить текущую 423-ю позицию в рейтинге WТА. Тем более ей уже обеспечено участие во взрослом Уимблдоне-2020.

Станет ли Снигур седьмой?

Победа на юниорском турнире «Большого шлема» — отличный показатель, что ты на верном пути.

Однако успехи по юниорам вовсе не гарантируют звёздную профессиональную карьеру. Для многих чемпионов юниорских турниров эти титулы так и остаются самым заметным пунктом биографии.

Из 76 теннисисток, выигравших юниорские «шлемы» в XXI веке, повторить успех уже среди профессионалов удалось только шестерым: Марион Бартоли, Виктории Азаренко, Каролине Возняцки, Симоне Халеп, Эшли Барти и Елене Остапенко.

Снигур стала второй украинкой в истории, победившей на юниорском Уимблдоне. 15 лет назад на траве Всеанглийского лаун-теннисного клуба среди девушек не было равных Катерине Бондаренко. Есть престижный юниорский титул и у лидера украинского тенниса Элины Свитолиной, которая первенствовала на «Ролан Гаррос"-2010. Два года назад юниорский Australian Open покорила Марта Костюк, но в последнее время талантливая спортсменка пропала с радаров.

Трудно предсказать, какая судьба ждёт Снигур, но понаблюдать за этой девочкой точно стоит. В конце концов, звания чемпионки турнира «Большого шлема» у неё уже точно никто не отнимет. Пусть и по юниоркам.