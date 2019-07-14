Потапова вышла в основную сетку турнира в Лозанне
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась в основную сетку турнира в Лозанне (Швейцария).
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась в основную сетку турнира в Лозанне (Швейцария).
Потапова в финале квалификации обыграла аргентинку Паулу Ормаэчеа со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался 55 минут.
Соперницей Потаповой в основной сетке турнира станет Мэнди Минелла из Люксембурга.