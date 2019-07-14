Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
Тамбов
00
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ахмат
Краснодар
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
ЦСКА
20
Футбол. Премьер-лига
13.07
Спартак
Сочи
10
Футбол. Премьер-лига
13.07
Ростов
Оренбург
21
Футбол. Премьер-лига
15.07
Локомотив
Рубин
Все события
Фоторепортажи
21Мигел Кардозу забил первый гол чемпионата России-2019/20. А кто это делал раньше?
10Черчесов, Кононов, Аленичев и другие вип-гости на презентации книги Рабинера
18:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Потапова вышла в основную сетку турнира в Лозанне

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась в основную сетку турнира в Лозанне (Швейцария).

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Потапова в финале квалификации обыграла аргентинку Паулу Ормаэчеа со счетом 6:2, 6:1. Матч продолжался 55 минут.

Соперницей Потаповой в основной сетке турнира станет Мэнди Минелла из Люксембурга.

 Отсидевший 13 лет в колонии футболист дал совет Кокорину и Мамаеву
Курникова объяснила, почему не вышла замуж за Иглесиаса
Российские синхронистки завоевали золото ЧМ
20 млн за Промеса. Как распродавали чемпионский «Спартак»
Хэмилтон в шестой раз стал победителем Гран-при Великобритании
Васин — полный провал. ЦСКА без шансов проиграл в Самаре
Русская биатлонистка намерена выступать за сборную другой страны
«Вест Хэм» отказался от покупки форварда ЦСКА за 25 млн
Экс-вратарь сборной России подписал двухлетний контракт с «Сочи»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь