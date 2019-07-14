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14 июля, источник: Спорт РИА Новости

Латиша Чан и Иван Додиг выиграли Уимблдонский теннисный турнир в миксте

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Представительница Тайваня Латиша Чан и хорват Иван Додиг стали победителями Уимблдонского теннисного турнира в соревновании смешанных пар.

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Додиг и Чан, получившие восьмой номер посева, в воскресенье в финале обыграли Елену Остапенко из Латвии и шведа Роберта Линдстедта — 6:2, 6:3. На корте соперники провели 1 час 10 минут.

Латиша Чан и Додиг впервые в карьере выиграли Уимблдон в миксте, ранее пара дважды выигрывала в миксте «Ролан Гаррос» (2018, 2019).

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