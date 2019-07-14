Латиша Чан и Иван Додиг выиграли Уимблдонский теннисный турнир в миксте
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Представительница Тайваня Латиша Чан и хорват Иван Додиг стали победителями Уимблдонского теннисного турнира в соревновании смешанных пар.
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Представительница Тайваня Латиша Чан и хорват Иван Додиг стали победителями Уимблдонского теннисного турнира в соревновании смешанных пар.
Додиг и Чан, получившие восьмой номер посева, в воскресенье в финале обыграли Елену Остапенко из Латвии и шведа Роберта Линдстедта — 6:2, 6:3. На корте соперники провели 1 час 10 минут.
Латиша Чан и Додиг впервые в карьере выиграли Уимблдон в миксте, ранее пара дважды выигрывала в миксте «Ролан Гаррос» (2018, 2019).