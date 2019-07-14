Федерер: Я показал пример другим людям, что в 37 ещё не всё кончено

Рекордный по продолжительности финал Уимблдона завершился победой Джоковича на первом в истории тай-брейке в решающем сете — 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). Правило играть тай-брейк после счёта 12:12 вступило в силу на Уимблдоне с этого года.

«Надеюсь, что я показал пример другим людям, что в 37 ещё не всё кончено (смеётся). Я полностью выложился, я отдал всего себя без остатка, мне потребуется какое-то время, чтобы восстановиться физически. Ну, хотя бы я могу стоять (смеётся)», — сказал восьмикратный победитель Уимблдона Федерер после матча, продолжавшегося 4 часа 55 минут.