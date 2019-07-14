Федерер: Я показал пример другим людям, что в 37 ещё не всё кончено
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал поражение в финале Уимблдонского турнира от первой ракетки мира серба Новака Джоковича.
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал поражение в финале Уимблдонского турнира от первой ракетки мира серба Новака Джоковича.
Рекордный по продолжительности финал Уимблдона завершился победой Джоковича на первом в истории
«Надеюсь, что я показал пример другим людям, что в 37 ещё не всё кончено (смеётся). Я полностью выложился, я отдал всего себя без остатка, мне потребуется
Федерер трижды проиграл Джоковичу в финалах Уимблдона — в 2014, 2015 и 2019 годах.