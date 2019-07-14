«Хотя бы могу стоять». Трагедия великого Федерера в финале Уимблдона

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Джокович — самый тяжёлый соперник

Как уже отмечалось, Роджеру Федереру в последние годы тяжело играть с Новаком Джоковичем. Несмотря на небольшой перевес по личным встречам (25−22), серб выиграл 5 из 6 последних поединков, и, если взять чуть больший отрезок, 8 из 10. Кроме того, швейцарцу уже больше пяти лет не удавалось победить в этом противостоянии, если матч длился хотя бы три сета. Понятно, что на Уимблдоне матча короче трёх сетов в принципе быть не могло. А на турнирах «Большого шлема» Федерер в предыдущий раз обыгрывал Джоковича семь лет назад, в полуфинале Уимблдона-2012! С тех пор их пути на мэйджорах пересекались четыре раза, и каждый раз Новак брал верх.

Нужно выделить одну важную деталь. Свой лучший сезон за много лет Роджер провёл в 2017-м, когда у Новака был спад и проблемы со здоровьем, и в том году они не сыграли друг с другом ни разу. В 2018-м Федерер играл слабее, чем за год до этого, и тогда Джокович дважды победил его на «Мастерсах» на харде. При этом в полуфинале Парижа была упорнейшая борьба, и исход матча решила буквально пара очков. А в последние пару месяцев Роджер вновь выглядел свежо, близко к тому, что было в 2017 году. Похоже, пошло ему на пользу и возвращение на грунт, где он не выступал два года подряд. Во всяком случае, на «Ролан Гаррос» швейцарец сыграл весьма достойно.

Джокович в начале этого сезона выиграл рекордный седьмой титул на Australian Open, после чего на некоторое время ушёл в тень. Вернуть форму Новаку удалось только к маю, через 3,5 месяца после триумфа в Мельбурне. Он завоевал титул на «Мастерсе» в Мадриде, дошёл до финала на аналогичном турнире в Риме и до полуфинала на «Ролан Гаррос».

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/djokernole/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Novak Djokovic</a> (@djokernole) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-13T20:37:13+00:00">13 Июл 2019 в 1:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Каждой легенде по рекорду

На Уимблдоне действующим чемпионом был Новак — именно с победы на этом турнире год назад и началось его возвращение на вершину, и важнейший матч он выиграл в полуфинале у Рафаэля Надаля. В этот раз Надаля на полуфинальной стадии остановил рекордсмен Уимблдона по количеству титулов — Федерер является восьмикратным чемпионом турнира. Кстати, есть определённая справедливость в том, что каждому из трёх живых легенд тенниса принадлежит рекорд на одном из «Шлемов». Наиболее впечатляюще выглядит рекорд Надаля (12 побед на «Ролан Гаррос»), но 8 Уимблдонов и 7 Australian Open — тоже весьма значимые цифры. US Open же является «нейтральной территорией», где рекорд в 7 титулов был установлен задолго до Открытой эры и принадлежит трём теннисистам, включая скандально известного Билла Тильдена, которого после завершения карьеры дважды арестовывали за педофилию.

Нельзя забывать и про борьбу внутри «Большой тройки» за рекорд по общему количеству титулов на «Шлемах». Сейчас у Федерера их 20, но Надаль буквально наступает на пятки, завоевав 18 трофеев. Джокович тоже не так далеко — 15 трофеев. С учётом того, что Новак почти на 6 лет младше Роджера, швейцарцу нужно создать себе больший запас. Кстати, о возрасте — швейцарец, которому меньше чем через месяц исполнится 38 лет, шёл на очередной рекорд. В случае победы он становился самым возрастным чемпионом мэйджора в Открытой эре, опережая Кена Роузволла. Австралиец в последний раз выиграл домашний турнир «Большого шлема» в 1972-м, когда ему было 37 лет, 2 месяца и 1 день.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bz6EujZodSM/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bz6EujZodSM/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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Finale più lunga della storia di Wimbledon e a battere questo record non potevano che essere questi due fenomeni. Nonostante non sia andata come speravo, rimarrà per sempre la consapevolezza che c'è chi ancora riesce ad incarnare tutte le caratteristiche dello sport: determinazione, cuore, grinta, passione e in questo caso puro talento. Grazie per la lezione di sport insegnataci oggi, e grazie ad un Roger che come sempre contro ogni pronostico si è dimostrato divino. Tanti complimenti a Djokovic, guerriero moderno che dimostra coi fatti ogni giorno che passa di poter superarsi sempre più. Grazie di cuore, e alla prossima lezione. #Wimbledon #rogerfederer #goat? #Djokivic #Sport #lezione</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/marco_alborghetti11/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Marco</a> (@marco_alborghetti11) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-14T18:34:36+00:00">14 Июл 2019 в 11:34 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Федерер играл лучше. Но победил Джокович

Джокович считался фаворитом финала, но игра получилась абсолютно равной. Точнее, небольшое преимущество было у Федерера, однако в первой и третьей партиях серб лучше сыграл ключевые очки. В обоих случаях теннисисты добирались до тай-брейка, причём Роджер не позволял сопернику заработать ни единого брейк-пойнта, и оба раза в «теннисной лотерее» Новак оказывался сильнее. Зато Федерер ударно провёл второй и четвёртый сеты, сделав в них суммарно пять брейков. В целом картина игры была ожидаемой — Роджер больше атаковал, выходил к сетке, когда была такая возможность, а Новак старался затянуть его в затяжные перестрелки и вымотать физически.

Но именно физическая подготовка Федерера оказалась в полном порядке. Даже в прежние годы он не всегда выдерживал пятые сеты против Надаля или того же Джоковича, но на этот раз силы Роджера не покинули. Драмы, однако, оказалось более чем достаточно и без этого. Швейцарец отыграл брейк в середине партии, затем ещё раз взял подачу соперника и заработал двойной матчбол, выполнив два эйса подряд, но не смог довести дело до конца. Новак взял четыре очка кряду на приёме и, отыграв ещё два скрытых матчбола при 11:11, добрался до решающего тай-брейка. Кстати, в одиночном разряде Уимблдона этот тай-брейк состоялся впервые — ввели такое правило только перед стартом нынешнего сезона, и до финала ни один матч ни в мужской, ни в женской сетке до счёта 12:12 в решающей партии не доходил. А на тай-брейке Джокович в третий раз за этот воскресный вечер оказался сильнее, выиграв свой пятый Уимблдон и 16-й турнир «Большого шлема».

Самый длинный финал и чувство дежавю

На US Open ему тоже предстоит защищать титул, и там у Федерера шансов на успех намного меньше — в Нью-Йорке швейцарец не побеждал с 2008 года. Кроме того, именно там Новак два раза подряд выигрывал у Роджера с двойного матчбола — было это на полуфинальной стадии в 2010 и 2011 годах. Так что произошедшее сейчас вызывает определённое чувство дежавю, только на этот раз ставки были выше — с титулом на кону. Как полушутя сказал сам Федерер в интервью на корте, он постарается забыть этот финал — а также отметил, что хотя бы может стоять после этой битвы.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bz6EwijJQQd/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bz6EwijJQQd/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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ROGER FEDERER?? #wimbledon #rogerfederer #uk</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/evelyn_wyf/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Yinfei Wang</a> (@evelyn_wyf) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-14T18:34:53+00:00">14 Июл 2019 в 11:34 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вспоминать такое ему наверняка будет больно, хотя сам матч получился великолепным. Кстати, теннисисты ещё и установили рекорд по продолжительности финального матча Уимблдона — 5 часов и 2 минуты, превзойдя другой финал с участием Роджера — против Рафаэля Надаля в 2008-м. Та битва длилась 4 часа 48 минут, и тогда швейцарец тоже покинул корт проигравшим. Ощущение дежавю от этого только усиливается. Остаётся надеяться, что все трое ещё задержатся в туре, и мы увидим новые великолепные матчи в исполнении этих игроков. Что ни говори, а все остальные теннисисты по-прежнему уступают «Большой тройке» в уровне игры, даже несмотря на возраст живых легенд.