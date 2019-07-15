Два российских теннисиста впервые с 2010 года вошли в топ-10 рейтинга ATP

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В активе 23-летнего Хачанова — 2890 очков, 23-летнего Медведева — 2625. Россиянин Андрей Рублев занимает 76-е место (741). Медведев впервые в карьере вошел в топ-10 и стал восьмым россиянином в истории в десятке лучших, Хачанов находится в топ-10 с 10 июня.

На завершившемся в воскресенье Уимблдоне Хачанов и Медведев завершили борьбу в третьем круге, проиграв испанцу Роберто Баутисту-Агуту и бельгийцу Давиду Гоффену соответственно. Победу на турнире одержал серб Новак Джокович, который продолжает возглавлять рейтинг.

В предыдущий раз два российских теннисиста входили в десятку лучших в 2010 году, тогда это были Николай Давыденко и Михаил Южный.

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Рейтинг ATP от 15 июля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12415 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945;.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7460;.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4595;.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4325;.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4045;.

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4040;.

8 (9). Карен Хачанов (Россия) — 2890;.

9 (10). Фабио Фоньини (Италия) — 2758;.

10 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2625…