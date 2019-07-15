Джокович возглавил чемпионскую гонку АТР

Джокович, занимающий первое место в рейтинге АТР, в воскресенье стал победителем Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, в финале обыграв швейцарца Роджера Федерера со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). Этот успех позволил сербу сместить с первого места в чемпионской гонке испанца Рафаэля Надаля, который на Уимблдоне проиграл в полуфинале Федереру.