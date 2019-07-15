Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Локомотив
Рубин
Футбол. Премьер-лига
14.07
Крылья Советов
ЦСКА
20
Футбол. Премьер-лига
14.07
Зенит
Тамбов
21
Футбол. Премьер-лига
14.07
Ахмат
Краснодар
10
Футбол. Еврокубки
16.07
Шкендия
Нымме Калью
Футбол. Еврокубки
16.07
Бананц
Чукарички
Все события
Фоторепортажи
8Бразилия выиграла Кубок Америки
23ЦСКА позвал фанатов на плов, баскетбол и открытую тренировку
09:56 (мск), источник: ТАСС

Джокович возглавил чемпионскую гонку АТР

ТАСС, 15 июля. Серб Новак Джокович поднялся со второго на первое место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которой опубликована в понедельник на официальном сайте организации.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Джокович, занимающий первое место в рейтинге АТР, в воскресенье стал победителем Уимблдона — третьего в сезоне турнира серии Большого шлема, в финале обыграв швейцарца Роджера Федерера со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3). Этот успех позволил сербу сместить с первого места в чемпионской гонке испанца Рафаэля Надаля, который на Уимблдоне проиграл в полуфинале Федереру.

Россиянин Даниил Медведев потерял две позиции и теперь занимает восьмое место, Карен Хачанов поднялся на две строчки и располагается на 24-м месте.

Читайте также
Федерер: Я показал пример другим людям, что в 37 ещё не всё кончено

Чемпионская гонка АТР от 15 июля:

1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 6725 очков;.

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 6225;.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5060;.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3315;.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 2995;.

6 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 2070;.

7 (12). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 1980;.

8 (6). Даниил Медведев (Россия) — 1855;.

9 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 1640;.

10 (8). Александр Зверев (Германия) — 1590…

24 (26). Карен Хачанов (Россия) — 965…

90 (92). Андрей Рублев (Россия) — 398.

Уимблдон: сербский теннисист вновь попробовал траву с центрального корта
Во время загрузки произошла ошибка.
08:42 (мск)© Ньюстюб
 Спартаковца задержали с поддельными водительскими правами
Медведеву и Загитову включили в пул тестирования на допинг
Российские мужики переломили финал с США в Лиге наций
«Ливерпуль» хочет вернуть бразильского футболиста «Барселоны»
«Я ухожу»: Загитова поразила Капризова
Чемпион мира по футболу войдет в руководство «Порту»
Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев завоевали золото на ЧМ
«Россия, спасибо тебе». ЧМ-2018 глазами иностранных журналистов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь