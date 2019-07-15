Казахстанец Кукушкин поднялся на 13 позиций и вошел в Топ-50 рейтинга ATP после «Уимблдона»

Источник: РИА "Новости"

На минувшей неделе Кукушкин дошел до 1/8 финала «Уимблдона», где в четырех партиях уступил японцу Кеи Нисикори.

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Этот результат позволил казахстанцу войти в ТОП-50 и расположиться на 45-й строчке.

Другое представитель Казахстана Александр Бублик опустился с 82-го на 83-е место.

А Александр Недовесов поднялся на четыре позиции и теперь занимает 196-е место.