Казахстанец Кукушкин поднялся на 13 позиций и вошел в Топ-50 рейтинга ATP после «Уимблдона»
Представитель Казахстана Михаил Кукушкин поднялся на 13 позиций в рейтинге Ассоциации
Представитель Казахстана Михаил Кукушкин поднялся на 13 позиций в рейтинге Ассоциации
На минувшей неделе Кукушкин дошел до 1/8 финала «Уимблдона», где в четырех партиях уступил японцу Кеи Нисикори.
Этот результат позволил казахстанцу войти в ТОП-50 и расположиться на 45-й строчке.
Другое представитель Казахстана Александр Бублик опустился с 82-го на 83-е место.
А Александр Недовесов поднялся на четыре позиции и теперь занимает 196-е место.
Лидерство в рейтинге ATP сохранил серб Новак Джокович, который в финале «Уимблдона» обыграл третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера. Между ним располагается испанец Рафаэль Надаль.