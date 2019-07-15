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12:02 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Кукушкин поднялся на 13 позиций и вошел в Топ-50 рейтинга ATP после «Уимблдона»

Представитель Казахстана Михаил Кукушкин поднялся на 13 позиций в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

На минувшей неделе Кукушкин дошел до 1/8 финала «Уимблдона», где в четырех партиях уступил японцу Кеи Нисикори.

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Этот результат позволил казахстанцу войти в ТОП-50 и расположиться на 45-й строчке.

Другое представитель Казахстана Александр Бублик опустился с 82-го на 83-е место.

А Александр Недовесов поднялся на четыре позиции и теперь занимает 196-е место.

Лидерство в рейтинге ATP сохранил серб Новак Джокович, который в финале «Уимблдона» обыграл третью ракетку мира швейцарца Роджера Федерера. Между ним располагается испанец Рафаэль Надаль.

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