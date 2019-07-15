Арина Соболенко вернулась в топ-10 рейтинга WTA

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До старта Уимблдонского турнира Арина Соболенко находилась на 11-й позиции, а теперь поднялась на одну строку, имея 3365 очков. Виктория Азаренко занимает сейчас 38-е место (1380), Александра Саснович на 42-й позиции (1260), Вера Лапко на 120-й строке (521).

Новоиспеченная чемпионка Уимблдона румынка Симона Халеп переместилась с 7-го на 4-е место, проигравшая ей в финале Серена Уильямс с 10-й строки поднялась на 9-ю.

Топ-10 рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) — 6605 очков,

2. Наоми Осака (Япония) — 6257,

3. Каролина Плишкова (Чехия) — 6055,

4. Симона Халеп (Румыния) — 5933,

5. Кики Бертенс (Нидерланды) — 5130,

6. Петра Квитова (Чехия) — 4785,

7. Элина Свитолина (Украина) — 4638,

8. Слоан Стивенс (США) — 3802,

9. Серена Уильямс (США) — 3411,

10. Арина Соболенко (Беларусь) — 3365.