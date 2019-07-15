Арина Соболенко вернулась в топ-10 рейтинга WTA
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко вновь находится в первой десятке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко вновь находится в первой десятке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
До старта Уимблдонского турнира Арина Соболенко находилась на 11-й позиции, а теперь поднялась на одну строку, имея 3365 очков. Виктория Азаренко занимает сейчас 38-е место (1380), Александра Саснович на 42-й позиции (1260), Вера Лапко на 120-й строке (521).
Новоиспеченная чемпионка Уимблдона румынка Симона Халеп переместилась с 7-го на 4-е место, проигравшая ей в финале Серена Уильямс с 10-й строки поднялась на 9-ю.
Топ-10 рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) — 6605 очков,
2. Наоми Осака (Япония) — 6257,
3. Каролина Плишкова (Чехия) — 6055,
4. Симона Халеп (Румыния) — 5933,
5. Кики Бертенс (Нидерланды) — 5130,
6. Петра Квитова (Чехия) — 4785,
7. Элина Свитолина (Украина) — 4638,
8. Слоан Стивенс (США) — 3802,
9. Серена Уильямс (США) — 3411,
10. Арина Соболенко (Беларусь) — 3365.
Рейтинг Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР)