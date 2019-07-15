Уильямс поднялась на 30 мест в рейтинге WTA после Уимблдона

Уильямс дошла до финала Уимблдона, где уступила румынке Симоне Халеп со счетом 2:6, 2:6, и теперь идет на 12-й строчке в Гонке. Сама Халеп после победы поднялась на вторую строчку в Чемпионской гонке, где продолжает лидировать австралийка Эшли Барти.
В первой десятке рейтинга произошел еще ряд изменений. Рывок Халеп стоил потери одной позиции для чешек Каролины Плишковой и Петры Квитовой, которые теперь занимают третье и четвертое места соответственно. Японка Наоми Осака опустилась с четвертой строчки на шестую, швейцарка Белинда Бенчич теперь идет седьмой, а еще одна чешка Маркета Вондроушова — девятой. В то же время британка Йоханна Конта поднялась с 10-го места на восьмое, а замыкает первую десятку теперь украинка Элина Свитолина.
Чемпионская гонка WTA, версия от 15 июля:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 4885 очков,
2 (7). Симона Халеп (Румыния) — 4427,
3 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 4166,
4 (3). Петра Квитова (Чехия) — 3765,
5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 3276,
6 (4). Наоми Осака (Япония) — 3156,
7 (6). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2758,
8 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 2448.
9 (8). Маркета Вондроушова (Чехия) — 2390,
10 (13). Элина Свитолина (Украина) — 2289…
38 (34). Вероника Кудерметова (Россия) — 892…
43 (31). Екатерина Александрова (Россия) — 869…
51 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 728…
60 (58). Анна Блинкова (Россия) — 619…
70 (76). Маргарита Гаспарян (Россия) — 529…
83 (75). Виталия Дьяченко (Россия) — 473…
87 (89). Наталья Вихлянцева (Россия) — 465…
91 (82). Дарья Касаткина (Россия) — 453…
97 (84). Вера Звонарева (Россия) — 435.