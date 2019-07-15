Уильямс поднялась на 30 мест в рейтинге WTA после Уимблдона

Уильямс дошла до финала Уимблдона, где уступила румынке Симоне Халеп со счетом 2:6, 2:6, и теперь идет на 12-й строчке в Гонке. Сама Халеп после победы поднялась на вторую строчку в Чемпионской гонке, где продолжает лидировать австралийка Эшли Барти.

В первой десятке рейтинга произошел еще ряд изменений. Рывок Халеп стоил потери одной позиции для чешек Каролины Плишковой и Петры Квитовой, которые теперь занимают третье и четвертое места соответственно. Японка Наоми Осака опустилась с четвертой строчки на шестую, швейцарка Белинда Бенчич теперь идет седьмой, а еще одна чешка Маркета Вондроушова — девятой. В то же время британка Йоханна Конта поднялась с 10-го места на восьмое, а замыкает первую десятку теперь украинка Элина Свитолина.