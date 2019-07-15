Джокович рассказал, какова на вкус трава Уимблдона

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На пресс-конференции первую ракетку мира спросили, какой на вкус оказалась трава.

«Лучше, чем когда-либо. Вкус потрясающий. Я всё ещё её перевариваю», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Защитив титул на Уимблдоне, Новак стал 16-кратным победителем турниров «Большого шлема». Пятикратным чемпионом Уимблдона, как и Джокович, является швед Бьорн Борг.