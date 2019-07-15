Новак Джокович в 12-й раз сыграет на Итоговом турнире ATP

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Джокович является рекордсменом по самой длинной победной серии на турнире, он побеждал четыре раза подряд (2012−2015). Также на его счету победа в 2008 году, тогда в финале он обыграл россиянина Николая Давыденко (6:3, 6:4).

В сезоне-2019 Джокович, помимо Уимблдона, в рекордный седьмой раз выиграл Открытый чемпионат Австралии, а также в третий раз стал победителем турнира в Мадриде. Серб остался первой ракеткой мира в рейтинге ATP после победы над 37-летним швейцарцем Роджером Федерером в самом длительном финале Уимблдона в истории, который продолжался 4 часа 55 минут.

Ранее путевку на турнир себе обеспечил испанец Рафаэль Надаль, который в текущем сезоне победил на Открытом чемпионате Франции в рекордный 12-й раз. Всего в турнире примут участие топ-8 лучших теннисистов по итогам сезона.