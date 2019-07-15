Серена абсолютно не права. Джокович и Федерер это доказали

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«Лучший матч в истории тенниса». Именно так СМИ по всему миру, от Новой Зеландии до США, окрестили финал мужского Уимблдона-2019. Серб Новак Джокович дважды был в одном розыгрыше от поражения, но выстоял и через 4 часа 55 минут после первой подачи завершил матч с Роджером Федерером из Швейцарии в свою пользу.

Пять часов «бескомпромиссного удовольствия», как бы сказали в рекламе. Ни скандала, ни клоунады — только теннис. Но такой, что у 15 тысяч зрителей вокруг центрального корта на 5 часов перехватило дыхание, а миллионы болельщиков ловили каждый удар на телеэкранах и завидовали счастливчикам на трибунах.

Интересно, Серена Уильямс до сих пор уверена, что женщины должны зарабатывать столько же, сколько и мужчины-теннисисты?

Почему никто не жалуется?

Вопрос распределения призовых в теннисе стоит остро. Стоит кому-то из теннисистов усомниться в справедливости существующих правил, и он тут же оказывается сексистом высшей пробы. Ходить оплёванным и доказывать, что против женщин ты в принципе ничего не имеешь — занятие малоприятное, а потому от топ-игроков жалоб на равноценные призовые почти не поступает. В плане финансов у Джоковича, Федерера и Надаля всё в полном порядке, так что смысла воевать с борцами за права женщин у них просто нет.

На самом деле, как раз у «Большой тройки» есть все основания возмущаться финансовой политикой турниров «Большого шлема». И минувшие финалы Уимблдона это очень ярко иллюстрируют.

Серене заплатят, как Федереру

Достаточно взять для примера Роджера Федерера и Серену Уильямс. Оба уже не одно десятилетие олицетворяют собой теннис. Оба выиграли практически всё, что можно. Обоим по 37 лет. И оба дошли до финала одиночного разряда Уимблдона-2019. На этом общее у них заканчивается.

Федерер в полуфинале за три часа победил своего извечного соперника Рафаэля Надаля в матче с самой привлекательной вывеской в мировом теннисе (да простит меня Джокович). Серена за час разобралась с Барборой Стрыцовой. В финале Федерер играл просто божественно, исполнял сумасшедшие удары и заставил весь мир сокрушаться, что чемпион только один. Серена безвольно проиграла Симоне Халеп — 2:6, 2:6. Зрители, купившие дорогущие билеты на финал, ушли домой обманутые и расстроенные. Всего за семь матчей Роджер провёл на корте 17 часов 23 минуты. Серена — 9 часов 6 минут. А теперь самое интересное — оба получат от организаторов чек на 1 175 000 фунтов (почти $ 1,5 млн).

Справедливо? Конечно! Федерер же не рожал.

Деньги избаловали теннисисток?

Равенство призовых в теннисе, без шуток, очень крутое достижение женщин в борьбе за свои права. Неоценим в это и вклад Серены Уильямс, которая собирала полные стадионы и вполне обоснованно не понимала, почему ей платят гораздо меньше, чем мужчинам. Но дальше в женском теннисе что-то пошло не так. Звёзд уровня Серены или Марии Шараповой так и не появилось. Нет ярких противостояний, которыми изобиловал женский теннис в 1990-х и начале нулевых. Без этого поддерживать интерес публики невозможно.

Существует мнение, что космический уровень призовых разбаловал теннисисток. Уровень конкуренции в WТА объективно гораздо ниже, чем в АТР. Благодаря этому многие девушки уже в 18−20 лет зарабатывают большие деньги и теряют спортивную мотивацию. Если раньше финансовое благополучие было приложением к титулам, то теперь можно жить припеваючи и за счёт отдельных успешных выступлений. Да, в мужском теннисе призовые тоже растут, но добраться до решающих стадий там гораздо труднее.

Все делают вид, что всё в порядке

Одним из основных аргументов противников равного распределения призовых служит разница в формате соревнований. Мужчины на турнирах «Большого шлема» играют до победы в трёх партиях, а женщинам для выхода в следующий круг нужно выиграть два сета. Получается, мужчины ради тех же призовых должны тратить гораздо больше сил. Но это даже не важно. Рассуждая о равных правах и утверждая, что женщинам должны платить столько же, сколько мужчинам, феминистки от тенниса подменяют понятия.

Теннисистам, по сути, никто ничего не должен. Их высокие заработки обусловлены исключительно популярностью вида спорта. Другими словами, они выдают продукт, стоимость которого оценивается исходя из востребованности у зрителей. И если в мужском теннисе в конкретный момент этот продукт на уровень качественнее, то почему их работа оценивается так же, как у менее востребованных коллег из WТА?