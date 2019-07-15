Потапова вышла во второй круг турнира в Лозанне
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россиянка Анастасия Потапова пробилась во второй круг теннисного турнира в Лозанне (Швейцария), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россиянка Анастасия Потапова пробилась во второй круг теннисного турнира в Лозанне (Швейцария), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
В матче первого раунда Потапова, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию, переиграла Кристину Куцову из Словакии со счетом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.
Во втором круге Потапова сыграет с победительницей матча Эжени Бушар (Канада, 8-й номер посева) — Тамара Корпач (Германия).