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15:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Потапова вышла во второй круг турнира в Лозанне

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россиянка Анастасия Потапова пробилась во второй круг теннисного турнира в Лозанне (Швейцария), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

В матче первого раунда Потапова, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию, переиграла Кристину Куцову из Словакии со счетом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

Во втором круге Потапова сыграет с победительницей матча Эжени Бушар (Канада, 8-й номер посева) — Тамара Корпач (Германия).

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