Потапова вышла во второй круг турнира в Лозанне

Потапова вышла во второй круг турнира в Лозанне

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Россиянка Анастасия Потапова пробилась во второй круг теннисного турнира в Лозанне (Швейцария), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.