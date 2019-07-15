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20:50 (мск), источник: Sport24

Федерер проиграл Уимблдон, но остается недосягаемым. Почему его считают лучшим

Sport24 — о любви к Роджеру.

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Перед финалом Уимблдона Новак Джокович много говорил о том, что его мотивирует. Планы серьезные — переписать все действующие рекорды. И здесь на пути тоже Роджер Федерер. У него 20 побед на турнирах «Большого шлема» (у Новака — 16), 310 недель на первой строчке рейтинга ATP (у Новака — стартовала 261-я, догнать Роджера получится не раньше, чем через год) и 1222 победы (у Новака — 871).

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Если не вспоминать про церемонию награждения, во время которой Кейт Миддлтон вручила Новаку Джоковичу его пятый уимблдонский кубок, то вчерашний матч тоже остался за Роджером. Просто статистика: у него на 14 выигранных очков больше, а разница виннерсов и невынужденных «+32» (у Новака — «+2»).

На тай-брейках Федерер просто отдавал все сам. Так, в первом же сете 6 из 7 очков Новак заработал благодаря невынужденным ошибкам Роджера. А после матча честно признался: «Я сам не знаю, что чувствую сейчас: разочарование, грусть, досаду. Я упустил такой невероятный шанс, что сам поверить не могу. Но уже ничего не поделать».

Трибуны не скрывали своего разочарования еще по ходу встречи.

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«Только что закончился один из самых сложных матчей. Ментально, — это уже слова Джоковича. — Играл не только с Роджером Федерером, но и с трибунами, которые почти целиком болели за него. Атмосфера и так наэлектризованная, а когда момент критический, и борьба равная, поддержка трибун, конечно, помогает. Когда этой поддержки у тебя нет, тебе приходится искать ее внутри себя».

Иногда пытаешься это игнорировать, но это довольно сложно. Я люблю эту энергию преобразовывать, скажем так. Когда трибуны кричат «Роджер», я слышу «Новак». Понимаю, звучит глупо, но я стараюсь так делать, убеждать себя, что так и есть.
Новак Джокович

Sport24 рассказывает, как Роджер заслужил такую любовь. И дело не только в его достижениях на корте.

Воспитание, отношение к игре и своей роли в ней

Роджер родился в швейцарском Базеле в достаточно обеспеченной семье. Его родители — Роберт и Линетт — работали в одной из ведущих компаний в химической промышленности Ciba AG, а по выходным разминались на кортах клуба «Олд Бойз». Линетт вообще страстно любила теннис. Она же первой заметила, что у сына есть все, чтобы стать профессиональным теннисистом и серьезно занялась его спортивным образованием.

Источник: rafaelnadalfans.com

Денег на это родители не жалели. Федерер регулярно посещал мастер-классы, был участником сразу нескольких юниорских программ, а в 14 переехал в Экюблан, в один из самых престижных теннисных центров Швейцарии. И хотя для этого пришлось прервать классическое образование, определенные знания Роджер все же получил. Так, он свободно говорит на немецком, английском, французском и знает одно из традиционных швейцарских наречий. Сейчас для него не проблема объясниться с любым своим болельщиком практически в любой точке мира.

Правда, коммуникативные неудачи случались и в жизни Роджера. Все его рассказы про первые месяцы в Экюблане объединяет то, что он регулярно становился объектом злых шуток со стороны ровесников.

Я был швейцарским немцем, над которым все смеялись. Ко мне придирались. Я часто плакал и постоянно хотел домой.
Роджер Федерер

Разочарование выплескивалось на корте. Федерер пытался доказать свое превосходство над остальными с помощью впечатляющих форхендов и бэкхендов.

В итоге именно поездку в Экюблан многие теннисные специалисты считают самым важным событием в карьере Роджера. Здесь он не только выучил французский язык, но и научился терпеть и бороться.

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Джокович победил Федерера в финале Уимблдона

Еще один важный воспитательный момент — в самом начале карьеры Федерер подавал мячи. Болбоями в Швейцарии становятся практически все талантливые молодые игроки. Так их с самого детства приучают уважать чужой труд и оберегают от звездной болезни. Даже в маленьком теннисном клубе, куда трехлетний Федерер приходил со своими родителями, его фото на доске почета появилось только после того, как Роджер выиграл свой третий Шлем. Для местных Федерер — просто человек, который жил и учился здесь пару десятков лет назад. И ему нравится такое отношение. Почти в каждом интервью он с гордостью называет себя «простым парнем из Швейцарии, который очень тоскует по дому».

Имидж и социальная ответственность

У Федерера давно сложилась репутация суперзвезды, у которой есть совесть. В 2006 году это признали даже в ООН и предложили ему стать послом доброй воли Детского фонда организации. Одна из программ, запущенная при его поддержке — ACE (расшифровывается как помощь детям повсеместно). Ее олицетворением стал плюшевый медвежонок, которого за схожесть с Роджером прозвали «Федер-мишкой». Игрушка впервые поступила в свободную продажу на Открытом чемпионате США в 2006-м году и стоила $8, пять из которых шли в фонд ACE.

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Отдельная история — его регулярные поездки в ЮАР. И дело не только в том, что его мать родом из пригорода Йоханнесбурга. С декабря-2003 развитием региона занимается благотворительный фонд Роджера. И он действительно очень активно вовлечен во все процессы. В прошлом году именно в Африке он провел большую часть времени, которая освободилась после отказа от грунтовой части сезона.

Главная цель фонда — создание и развитие дошкольных учреждений в африканских странах. По легенде, на это Роджера вдохновили слова школьницы Нолонвабо Батини из небольшого южноафриканского города о том, что она — «завтрашнее будущее».

«Изначально мы хотели отправить детей 6−11 лет из ЮАР в школу и занять их спортом, чтобы они не болтались без дела в своих городах, — рассказывал Федерер. — Сейчас же мы поддерживаем образовательные учреждения в шести странах Тропической Африки. Эта работа близка моему сердцу, и я буду стараться находить для нее больше времени и собирать деньги для тех, кто нуждается в них больше, чем мы».

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Стремление помогать людям у Федереров семейное. Старшая сестра Роджера Диана получила медицинское образование и устроилась работать простой медсестрой в одной из психиатрических клиник Швейцарии, недалеко от Базеля.

Это сочетание популярности и заботливое отношение к тем, кому повезло меньше, делает Роджера практически идеальным героем в глазах болельщиков.

Поведение на корте и семейные ценности.

Все привыкли, что Роджер — образец для подражания в жизни и на корте — спокойный, вежливый, рассудительный. Но так было не всегда. Когда Федереру было 16, его постоянно выгоняли с тренировок за вспыльчивый характер.

Ракетки летали по корту вертолетиками, я слишком много кричал и говорил.
Роджер Федерер

Тяжелее всего поведение Федерера воспринимал отец. И боролся с такими проявлениями характера максимально жестко. Родители часто вспоминают историю, как возвращались с одного из турниров через альпийский перевал. Роджер был очень раздражен и позволил себе несколько резких высказываний. Отец сначала пытался не обращать на это внимание, но не выдержал, остановился посреди дороги, вытащил Роджера из машины и засунул головой в сугроб.

«Мы никогда не ругали Роджера из-за того, что он проиграл, — объясняла Линетт Федерер в интервью швейцарскому изданию Basler Zeitung. — Но когда он плохо себя вел или просто не старался, мы не спускали это с рук».

Отцовские методы воспитания оказались очень эффективными. Но сам Роджер вряд ли когда-нибудь решит применять их на практике. Жена Мирка Вавринец (бывшая теннисистка), близняшки Майла Роуз и Шарлин Рива и близнецы Лео и Леннарт — главные люди в его жизни. После победы на Уимблдоне-2017 Роджер выступил с очень трогательной речью: «Без жены я не смог бы победить. Если она скажет: “Я больше не хочу путешествовать”, я скажу: “Ладно, моя карьера закончена”. Все просто. Моя жена — ключ к этому. Я счастлив, что моя семья позволяет мне следовать за мечтой».

Очень хочется, чтобы Мирка не растеряла любовь к путешествиям как можно дольше.

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