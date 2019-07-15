Федерер проиграл Уимблдон, но остается недосягаемым. Почему его считают лучшим
Sport24 — о любви к Роджеру.
Sport24 — о любви к Роджеру.
Перед финалом Уимблдона Новак Джокович много говорил о том, что его мотивирует. Планы серьезные — переписать все действующие рекорды. И здесь на пути тоже Роджер Федерер. У него 20 побед на турнирах «Большого шлема» (у Новака — 16), 310 недель на первой строчке рейтинга ATP (у Новака — стартовала 261-я, догнать Роджера получится не раньше, чем через год) и 1222 победы (у Новака — 871).
Если не вспоминать про церемонию награждения, во время которой Кейт Миддлтон вручила Новаку Джоковичу его пятый уимблдонский кубок, то вчерашний матч тоже остался за Роджером. Просто статистика: у него на 14 выигранных очков больше, а разница виннерсов и невынужденных «+32» (у Новака — «+2»).
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Трибуны не скрывали своего разочарования еще по ходу встречи.
«Только что закончился один из самых сложных матчей. Ментально, — это уже слова Джоковича. — Играл не только с Роджером Федерером, но и с трибунами, которые почти целиком болели за него. Атмосфера и так наэлектризованная, а когда момент критический, и борьба равная, поддержка трибун, конечно, помогает. Когда этой поддержки у тебя нет, тебе приходится искать ее внутри себя».
Иногда пытаешься это игнорировать, но это довольно сложно. Я люблю эту энергию преобразовывать, скажем так. Когда трибуны кричат «Роджер», я слышу «Новак». Понимаю, звучит глупо, но я стараюсь так делать, убеждать себя, что так и есть.
Sport24 рассказывает, как Роджер заслужил такую любовь. И дело не только в его достижениях на корте.
Роджер родился в швейцарском Базеле в достаточно обеспеченной семье. Его родители — Роберт и Линетт — работали в одной из ведущих компаний в химической промышленности Ciba AG, а по выходным разминались на кортах клуба «Олд Бойз». Линетт вообще страстно любила теннис. Она же первой заметила, что у сына есть все, чтобы стать профессиональным теннисистом и серьезно занялась его спортивным образованием.
Денег на это родители не жалели. Федерер регулярно посещал
Правда, коммуникативные неудачи случались и в жизни Роджера. Все его рассказы про первые месяцы в Экюблане объединяет то, что он регулярно становился объектом злых шуток со стороны ровесников.
Я был швейцарским немцем, над которым все смеялись. Ко мне придирались. Я часто плакал и постоянно хотел домой.
Разочарование выплескивалось на корте. Федерер пытался доказать свое превосходство над остальными с помощью впечатляющих форхендов и бэкхендов.
В итоге именно поездку в Экюблан многие теннисные специалисты считают самым важным событием в карьере Роджера. Здесь он не только выучил французский язык, но и научился терпеть и бороться.
Еще один важный воспитательный момент — в самом начале карьеры Федерер подавал мячи. Болбоями в Швейцарии становятся практически все талантливые молодые игроки. Так их с самого детства приучают уважать чужой труд и оберегают от звездной болезни. Даже в маленьком теннисном клубе, куда трехлетний Федерер приходил со своими родителями, его фото на доске почета появилось только после того, как Роджер выиграл свой третий Шлем. Для местных Федерер — просто человек, который жил и учился здесь пару десятков лет назад. И ему нравится такое отношение. Почти в каждом интервью он с гордостью называет себя «простым парнем из Швейцарии, который очень тоскует по дому».
У Федерера давно сложилась репутация суперзвезды, у которой есть совесть. В 2006 году это признали даже в ООН и предложили ему стать послом доброй воли Детского фонда организации. Одна из программ, запущенная при его поддержке — ACE (расшифровывается как помощь детям повсеместно). Ее олицетворением стал плюшевый медвежонок, которого за схожесть с Роджером прозвали «Федер-мишкой». Игрушка впервые поступила в свободную продажу на Открытом чемпионате США в 2006-м году и стоила $8, пять из которых шли в фонд ACE.
Отдельная история — его регулярные поездки в ЮАР. И дело не только в том, что его мать родом из пригорода Йоханнесбурга. С декабря-2003 развитием региона занимается благотворительный фонд Роджера. И он действительно очень активно вовлечен во все процессы. В прошлом году именно в Африке он провел большую часть времени, которая освободилась после отказа от грунтовой части сезона.
«Изначально мы хотели отправить детей 6−11 лет из ЮАР в школу и занять их спортом, чтобы они не болтались без дела в своих городах, — рассказывал Федерер. — Сейчас же мы поддерживаем образовательные учреждения в шести странах Тропической Африки. Эта работа близка моему сердцу, и я буду стараться находить для нее больше времени и собирать деньги для тех, кто нуждается в них больше, чем мы».
Стремление помогать людям у Федереров семейное. Старшая сестра Роджера Диана получила медицинское образование и устроилась работать простой медсестрой в одной из психиатрических клиник Швейцарии, недалеко от Базеля.
Это сочетание популярности и заботливое отношение к тем, кому повезло меньше, делает Роджера практически идеальным героем в глазах болельщиков.
Все привыкли, что Роджер — образец для подражания в жизни и на корте — спокойный, вежливый, рассудительный. Но так было не всегда. Когда Федереру было 16, его постоянно выгоняли с тренировок за вспыльчивый характер.
Ракетки летали по корту вертолетиками, я слишком много кричал и говорил.
Тяжелее всего поведение Федерера воспринимал отец. И боролся с такими проявлениями характера максимально жестко. Родители часто вспоминают историю, как возвращались с одного из турниров через альпийский перевал. Роджер был очень раздражен и позволил себе несколько резких высказываний. Отец сначала пытался не обращать на это внимание, но не выдержал, остановился посреди дороги, вытащил Роджера из машины и засунул головой в сугроб.
«Мы никогда не ругали Роджера
Отцовские методы воспитания оказались очень эффективными. Но сам Роджер вряд ли
Очень хочется, чтобы Мирка не растеряла любовь к путешествиям как можно дольше.