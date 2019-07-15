Федерер проиграл Уимблдон, но остается недосягаемым. Почему его считают лучшим

Перед финалом Уимблдона Новак Джокович много говорил о том, что его мотивирует. Планы серьезные — переписать все действующие рекорды. И здесь на пути тоже Роджер Федерер. У него 20 побед на турнирах «Большого шлема» (у Новака — 16), 310 недель на первой строчке рейтинга ATP (у Новака — стартовала 261-я, догнать Роджера получится не раньше, чем через год) и 1222 победы (у Новака — 871).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bz6dpmRF9fh/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bz6dpmRF9fh/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bz6dpmRF9fh/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Kensington Palace (@kensingtonroyal)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-14T22:14:01+00:00">Jul 14, 2019 at 3:14pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Если не вспоминать про церемонию награждения, во время которой Кейт Миддлтон вручила Новаку Джоковичу его пятый уимблдонский кубок, то вчерашний матч тоже остался за Роджером. Просто статистика: у него на 14 выигранных очков больше, а разница виннерсов и невынужденных «+32» (у Новака — «+2»).

На тай-брейках Федерер просто отдавал все сам. Так, в первом же сете 6 из 7 очков Новак заработал благодаря невынужденным ошибкам Роджера. А после матча честно признался: «Я сам не знаю, что чувствую сейчас: разочарование, грусть, досаду. Я упустил такой невероятный шанс, что сам поверить не могу. Но уже ничего не поделать».

Трибуны не скрывали своего разочарования еще по ходу встречи.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bz51k_0lCrN/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bz51k_0lCrN/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bz51k_0lCrN/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Wimbledon (@wimbledon)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-14T16:22:14+00:00">Jul 14, 2019 at 9:22am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Только что закончился один из самых сложных матчей. Ментально, — это уже слова Джоковича. — Играл не только с Роджером Федерером, но и с трибунами, которые почти целиком болели за него. Атмосфера и так наэлектризованная, а когда момент критический, и борьба равная, поддержка трибун, конечно, помогает. Когда этой поддержки у тебя нет, тебе приходится искать ее внутри себя».

Иногда пытаешься это игнорировать, но это довольно сложно. Я люблю эту энергию преобразовывать, скажем так. Когда трибуны кричат «Роджер», я слышу «Новак». Понимаю, звучит глупо, но я стараюсь так делать, убеждать себя, что так и есть. Новак Джокович

Sport24 рассказывает, как Роджер заслужил такую любовь. И дело не только в его достижениях на корте.

Воспитание, отношение к игре и своей роли в ней

Роджер родился в швейцарском Базеле в достаточно обеспеченной семье. Его родители — Роберт и Линетт — работали в одной из ведущих компаний в химической промышленности Ciba AG, а по выходным разминались на кортах клуба «Олд Бойз». Линетт вообще страстно любила теннис. Она же первой заметила, что у сына есть все, чтобы стать профессиональным теннисистом и серьезно занялась его спортивным образованием.

Источник: rafaelnadalfans.com

Денег на это родители не жалели. Федерер регулярно посещал мастер-классы, был участником сразу нескольких юниорских программ, а в 14 переехал в Экюблан, в один из самых престижных теннисных центров Швейцарии. И хотя для этого пришлось прервать классическое образование, определенные знания Роджер все же получил. Так, он свободно говорит на немецком, английском, французском и знает одно из традиционных швейцарских наречий. Сейчас для него не проблема объясниться с любым своим болельщиком практически в любой точке мира.

Правда, коммуникативные неудачи случались и в жизни Роджера. Все его рассказы про первые месяцы в Экюблане объединяет то, что он регулярно становился объектом злых шуток со стороны ровесников.

Я был швейцарским немцем, над которым все смеялись. Ко мне придирались. Я часто плакал и постоянно хотел домой. Роджер Федерер

Разочарование выплескивалось на корте. Федерер пытался доказать свое превосходство над остальными с помощью впечатляющих форхендов и бэкхендов.

В итоге именно поездку в Экюблан многие теннисные специалисты считают самым важным событием в карьере Роджера. Здесь он не только выучил французский язык, но и научился терпеть и бороться.

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Еще один важный воспитательный момент — в самом начале карьеры Федерер подавал мячи. Болбоями в Швейцарии становятся практически все талантливые молодые игроки. Так их с самого детства приучают уважать чужой труд и оберегают от звездной болезни. Даже в маленьком теннисном клубе, куда трехлетний Федерер приходил со своими родителями, его фото на доске почета появилось только после того, как Роджер выиграл свой третий Шлем. Для местных Федерер — просто человек, который жил и учился здесь пару десятков лет назад. И ему нравится такое отношение. Почти в каждом интервью он с гордостью называет себя «простым парнем из Швейцарии, который очень тоскует по дому».

Имидж и социальная ответственность

У Федерера давно сложилась репутация суперзвезды, у которой есть совесть. В 2006 году это признали даже в ООН и предложили ему стать послом доброй воли Детского фонда организации. Одна из программ, запущенная при его поддержке — ACE (расшифровывается как помощь детям повсеместно). Ее олицетворением стал плюшевый медвежонок, которого за схожесть с Роджером прозвали «Федер-мишкой». Игрушка впервые поступила в свободную продажу на Открытом чемпионате США в 2006-м году и стоила $8, пять из которых шли в фонд ACE.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BiARu8ZF6Id/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BiARu8ZF6Id/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BiARu8ZF6Id/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Roger Federer (@rogerfederer)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-25T18:58:36+00:00">Apr 25, 2018 at 11:58am PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Отдельная история — его регулярные поездки в ЮАР. И дело не только в том, что его мать родом из пригорода Йоханнесбурга. С декабря-2003 развитием региона занимается благотворительный фонд Роджера. И он действительно очень активно вовлечен во все процессы. В прошлом году именно в Африке он провел большую часть времени, которая освободилась после отказа от грунтовой части сезона.

Главная цель фонда — создание и развитие дошкольных учреждений в африканских странах. По легенде, на это Роджера вдохновили слова школьницы Нолонвабо Батини из небольшого южноафриканского города о том, что она — «завтрашнее будущее».

«Изначально мы хотели отправить детей 6−11 лет из ЮАР в школу и занять их спортом, чтобы они не болтались без дела в своих городах, — рассказывал Федерер. — Сейчас же мы поддерживаем образовательные учреждения в шести странах Тропической Африки. Эта работа близка моему сердцу, и я буду стараться находить для нее больше времени и собирать деньги для тех, кто нуждается в них больше, чем мы».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bh92VC8ltnO/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bh92VC8ltnO/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bh92VC8ltnO/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Roger Federer (@rogerfederer)</a> on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-04-24T20:20:39+00:00">Apr 24, 2018 at 1:20pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Стремление помогать людям у Федереров семейное. Старшая сестра Роджера Диана получила медицинское образование и устроилась работать простой медсестрой в одной из психиатрических клиник Швейцарии, недалеко от Базеля.

Это сочетание популярности и заботливое отношение к тем, кому повезло меньше, делает Роджера практически идеальным героем в глазах болельщиков.

Поведение на корте и семейные ценности.

Все привыкли, что Роджер — образец для подражания в жизни и на корте — спокойный, вежливый, рассудительный. Но так было не всегда. Когда Федереру было 16, его постоянно выгоняли с тренировок за вспыльчивый характер.

Ракетки летали по корту вертолетиками, я слишком много кричал и говорил. Роджер Федерер

Тяжелее всего поведение Федерера воспринимал отец. И боролся с такими проявлениями характера максимально жестко. Родители часто вспоминают историю, как возвращались с одного из турниров через альпийский перевал. Роджер был очень раздражен и позволил себе несколько резких высказываний. Отец сначала пытался не обращать на это внимание, но не выдержал, остановился посреди дороги, вытащил Роджера из машины и засунул головой в сугроб.

«Мы никогда не ругали Роджера из-за того, что он проиграл, — объясняла Линетт Федерер в интервью швейцарскому изданию Basler Zeitung. — Но когда он плохо себя вел или просто не старался, мы не спускали это с рук».

Отцовские методы воспитания оказались очень эффективными. Но сам Роджер вряд ли когда-нибудь решит применять их на практике. Жена Мирка Вавринец (бывшая теннисистка), близняшки Майла Роуз и Шарлин Рива и близнецы Лео и Леннарт — главные люди в его жизни. После победы на Уимблдоне-2017 Роджер выступил с очень трогательной речью: «Без жены я не смог бы победить. Если она скажет: “Я больше не хочу путешествовать”, я скажу: “Ладно, моя карьера закончена”. Все просто. Моя жена — ключ к этому. Я счастлив, что моя семья позволяет мне следовать за мечтой».