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12:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский теннисист из десятки лучших в мире раскрыл размер своего заработка

Российский теннисист Карен Хачанов заявил, что значительная часть призовых денег за участие в турнирах уходит на налоги. Слова спортсмена приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

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Источник: AP 2019

Согласно опубликованным на сайте Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) данным, за свою карьеру Хачанов заработал около 6,5 миллиона евро.

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Однако спортсмен отметил, что это «далеко не те деньги», которые получают теннисисты. ATP публикует данные без учета налогов, на которые, по словам россиянина, уходит почти половина заработанных средств.

«По факту можно смело 40 процентов от суммы вычитать. По факту ты тратишь на команду, налоги — и выходит совершенно другая сумма. Я не жалуюсь, но хочется, чтобы люди это понимали», — отметил Хачанов.

Хачанов занимает восьмое место в рейтинге ATP. Его соотечественник Даниил Медведев в новой версии рейтинга, опубликованной 15 июля, поднялся на десятую строчку.

Таким образом, сразу два российских теннисиста оказались в десятке лучших в мире впервые с 2010 года.

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