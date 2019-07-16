Доскараев назвал призовой фонд Кубка Президента РК и оценил шансы Голубева вернуться в сборную

Сегодня, 16 июля, в Астане стартовал Кубок Президента, в котором участвует и Голубев.

— У Кубка Президента большая история. Мы начали проводить этот турнир 27 лет назад. 11-й год он проходит в Нур-Султане. Это самое крупное теннисное мероприятие в нашей стране. Больше 20-ти стран здесь представлено. И мы, конечно, очень рады, что собрались лучшие теннисисты из ближнего и дальнего зарубежья. Наша сборная здесь представлена, правда не в полном составе. Мы надеялись, что Михаил Кукушкин приедет. Но в связи с удачным выступлением и высоким рейтингом он не смог приехать. Он сейчас готовится к американской серии. Но, тем не менее, здесь двукратный победитель турнира Андрей Голубев. Недовесов, Хабибулин, Ломакин, все наши ведущие игроки. Мы рады, что удается здесь собрать самых лучших теннисистов из ТОП-100 мирового рейтинга. И, конечно же, мы проводим данное мероприятие не только среди мужчин и женщин, но и среди детей до 12 лет, среди любителей. В эту неделю в столице теннисный праздник.

Призовой фонд на мужской и женский турниры здесь очень большой — 225 тысяч долларов. Но они играют, в первую очередь, за рейтинговые очки.

— Голубев завершал карьеру, с чем связано его возвращение?

— Ну, в первую очередь, это связано с тем, что он еще в состоянии продолжать свою карьеру. Он в состоянии играть на высоком профессиональном уровне. Вы знаете, что он один из самых титулованных игроков в истории Казахстана с турниром АТР-500 и рейтингом 30. Он понимает важность присутствия Казахстана на карте мировых теннисных держав. И в связи с тем, что сейчас проходит подготовка сборной Казахстана в финальной стадии Кубка Дэвиса в Мадриде, он, конечно, окажет огромную помощь, в частности, в паре. Это немаловажный фактор.

— На каком уровне сейчас его форма?

— Его физическое состояние сейчас выходит на тот уровень, который мы ожидаем. Мы очень рады, что ему удалось выиграть титул в Алматы на 15-тысячнике, где он победил в одиночке и в паре. Что показывает его очень высокий уровень. Конечно же, требуется еще определенное количество времени, период, за который он вернет свою былую форму. Мы все ему этого желаем, будем поддерживать, помогать. Мы очень рады, что он именно в такой форме подошел к этому турниру и надеемся, что он пройдет очень далеко.

— Он сыграет с Недовесовым в паре на этом Кубке?

— Да. К сожалению, из-за жеребьевки они в первом же круге играют против нашего Хабибулина.

— Можно ожидать, что Голубев не просто поможет сборникам в подготовке, но и сам вернется в сборную как теннисист?

— Абсолютно не исключено. У в команде завязалась очень хорошая конкуренция, Дмитрий Попко тоже вернулся, Денис Евсеев поднимается в рейтинге. И все будут биться за место в составе.

Напомним, что финальные матчи турнира пройдут в Нур-Султане 21 июля.