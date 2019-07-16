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17:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Лозанне

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россиянка Наталья Вихлянцева пробилась во второй круг теннисного турнира в Лозанне (Швейцария), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Вихлянцева, занимающая 100-е место в рейтинге WTA, в первом круге обыграла Конни Перрен из Швейцарии со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.

Во втором круге 22-летняя Вихлянцева сыграет с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой, посеянной под седьмым номером.

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