Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Лозанне
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россиянка Наталья Вихлянцева пробилась во второй круг теннисного турнира в Лозанне (Швейцария), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россиянка Наталья Вихлянцева пробилась во второй круг теннисного турнира в Лозанне (Швейцария), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Вихлянцева, занимающая 100-е место в рейтинге WTA, в первом круге обыграла Конни Перрен из Швейцарии со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут.
Во втором круге 22-летняя Вихлянцева сыграет с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой, посеянной под седьмым номером.