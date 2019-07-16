5 самых обидных поражений Федерера в финалах «Шлемов». Что было до Уимблдона
Проигрыш Джоковичу на Уимблдоне-2019 трагичен, но произошло такое не впервые. Вспомним другие тяжёлые поражения Федерера в финалах «Шлемов».
Проигрыш Джоковичу на Уимблдоне-2019 трагичен, но произошло такое не впервые. Вспомним другие тяжёлые поражения Федерера в финалах «Шлемов».
Роджер Федерер потерпел обиднейшее поражение в финале Уимблдона. Он проиграл Новаку Джоковичу в пяти сетах, уступив на всех трёх
Из трёх подряд проигранных испанцу финалов в Париже этот, безусловно, самый жестокий для Федерера. Швейцарец был бит, словно юниор, а не многократный чемпион мэйджоров и первая ракетка мира. Финал продлился меньше двух часов — 1 час 48 минут — и Роджер получил свою первую «баранку» в XXI веке — он не проигрывал сетов под ноль с 1999 года! Конечно, Надаль тогда был в великолепной форме, но к такому избиению Федерер точно не был готов, тем более что два других грунтовых финала между этими теннисистами в том же сезоне получились вполне боевыми.
Всего через месяц они сыграли в матче, который многие называют лучшим в истории тенниса. Именно этот финал превзошли по длительности Федерер и Джокович в прошлое воскресенье, проведя на корте на 9 минут больше. Рафаэль с Роджером тогда играли 4 часа 48 минут — но это было чистое игровое время, без учёта перерывов
Федерер уступил в двух сетах подряд с одинаковым счётом, но складывались они
Давно являясь Королём грунта и уже покорив Уимблдон, Надаль никак не мог дойти до финала на хардовом турнире «Большого шлема». Впервые сделать это ему удалось в Мельбурне в 2009 году, но в полуфинале он больше пяти часов бился с Фернандо Вердаско. Казалось, после такого марафона затяжная битва с Федерером в финале точно не должна быть на руку Надалю, но в итоге ему сил хватило, а Роджеру — нет. На протяжении четырёх сетов шла в целом равная игра, а в решающей партии Рафаэль выглядел намного предпочтительнее соперника. Таким образом, швейцарец проиграл ему третий финал «Шлемов» за год. После поражения он плакал на плече другого великого теннисиста, австралийца Рода Лэйвера, который вручал награды обоим участникам финала.
После нескольких проигрышей удача повернулась к Федереру лицом. В четвёртом круге «Ролан Гаррос» Надаль сенсационно проиграл Робину Сёдерлингу, и в итоге Роджер завоевал свой первый и до сих пор единственный титул на этих кортах, собрав «Карьерный шлем». Через месяц он побил рекорд Пита Сампраса на глазах великого американца, обыграв в финале Уимблдона его соотечественника, Энди Роддика, со счётом 16:14 в решающей партии. В
В пятёрку можно было включить не этот матч, а поражение от Новака Джоковича в финале Уимблдона-2014 в пяти сетах, но есть и определённые аргументы за финал «Ролан Гаррос». Одна из причин в том, что первые три партии — самые боевые за все матчи между Федерером и Надалем на грунтовых кортах Парижа. Вторая — это как раз матч с Джоковичем. Новак на старте сезона-2011 оставлял за собой «выжженную землю», выигрывая каждый турнир, в котором принимал участие. К моменту выхода в четвертьфинал «Ролан Гаррос» он победил в 41 матче подряд с начала года, оказавшись в одном выигранном поединке от повторения рекордного старта Джона Макинроя. Однако травмированный Фабио Фоньини не вышел на игру с Джоковичем, и за рекорд он бился уже в полуфинале с Федерером — причём выход в финал позволял Новаку впервые возглавить мировой рейтинг.
Роджеру удалось остановить Новака, взяв верх в четырёх партиях. На радостях швейцарец позволил себе погрозить сопернику пальцем после реализованного матчбола, и казалось, что эта победа может помочь ему впервые справиться с Надалем на «Ролан Гаррос». Однако надежды болельщиков Роджера не оправдались — выиграв две из трёх упорных партий, в четвёртом сете Рафаэль легко расправился со своим извечным соперником. После этого до финала «Ролан Гаррос» Федерер не добирался.