Рублев пробился во второй круг турнира в Хорватии
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев вышел во второй раунд теннисного турнира в Умаге (Хорватия), призовой фонд которого превышает 520 тысяч евро.
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев вышел во второй раунд теннисного турнира в Умаге (Хорватия), призовой фонд которого превышает 520 тысяч евро.
Рублев в матче первого круга во вторник обыграл голландца Робина Хасе со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.
Следующим соперником российского теннисиста будет серб Душан Лайович, получивший от организаторов четвертый номер посева.