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22:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рублев пробился во второй круг турнира в Хорватии

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев вышел во второй раунд теннисного турнира в Умаге (Хорватия), призовой фонд которого превышает 520 тысяч евро.

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Источник: Спорт РИА Новости

Рублев в матче первого круга во вторник обыграл голландца Робина Хасе со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

Следующим соперником российского теннисиста будет серб Душан Лайович, получивший от организаторов четвертый номер посева.

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