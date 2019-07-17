Кузнецову не пускают в США. Это скандал?

Источник: Reuters

Экс-вторая ракетка мира, победительница двух турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова пожаловалась в своем Инстаграме на то, что ей не дают американскую визу. Паспорт теннисистки с февраля лежит в посольстве США в Москве, но на все вопросы ей отвечают: «Ваше дело на рассмотрении». С подобными проблемами из-за дипломатической войны между Россией и Соединенными штатами сталкиваются сотни людей. Однако для спортсменов топ-уровня, которые не имеют возможности переносить свои поездки, это грандиозная головная боль.

Стоит обратиться к Трампу

В комментариях в соцсетях Светлане советуют прибегнуть к самому популярному сейчас варианту — поехать за американской визой в Польшу или одну из стран Прибалтики. Но в данном случае это не самый действенный способ — паспорт-то Кузнецова уже отдала американцам почти полгода назад. Второй документ тоже не выход — наверняка, он у Кузнецовой имеется и именно по нему она ездила, например, в Великобританию на Уимблдон.

Многие подписчики Кузнецовой недоумевают, почему у спортсменки такого уровня вообще возникают подобные сложности. И это самый актуальный вопрос. «Похоже на санкции», — предположил один из подписчиков теннисистки. Но почему? Ни в каких черных списках Светлана не значится, в антиамериканской деятельности замечена вроде бы не была. Наоборот. Она даже собаку свою — американского були Дольче привезла именно из США. «Наверное, мне стоит обратиться к Дональду Трампу», — предположила Кузнецова. «Напомните им, что вы выигрывали US Open», — советуют подписчики.

Вот именно.

Действующий спортсмен с такими достижениями не должен неделями сидеть и без объяснения причин ждать документов для въезда в страну, где вот-вот стартуют крупнейшие соревнования.

Более того, организаторы этих соревнований по-хорошему должны бы сами похлопотать, чтобы у спортсмена уровня Кузнецовой не возникало проблем с документами и оказать визовую поддержку. Организаторы теннисных турниров на территории России помогают иностранцам с оформлением виз — это совершенно точно.

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Чудеса изобретательности

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев называет ситуацию с Кузнецовой «странной» и говорит, что в теннисе подобных проблем никогда не возникало ни у кого, кроме него самого, но и ему визу «со скрипом, но дают». Также он уточнил, что Международная федерация тенниса направила в американское посольство ходатайство от президента Дэвид Хэггерти (кстати, американца) о решении вопроса Кузнецовой.

Из-за трудностей с въездными документами в последние пару лет на соревнования в США не могли попасть сборные России по борьбе и академической гребле, боец смешанного стиля Майрбек Тайсумов, отец выступающего в UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап и многие другие атлеты. Менеджеры наших сборных вынуждены проявлять чудеса изобретательности в получении американский виз с учетом того, что необходимость поездки на соревнования в США порой возникает достаточно оперативно -организаторы серий турниров с разъездами никогда не закладывают на оргвопросы по полгода. Кстати, буквально месяц назад именно из-за визовых проблем Сан-Диего лишился права провести Всемирные пляжные игры-2019 — АНОК перенес их в Доху.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BxkyquxImnO/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BxkyquxImnO/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BxkyquxImnO/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Svetlana Kuznetsova/ Кузнецова (@svetlanak27)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-17T19:09:57+00:00">17 Май 2019 в 12:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Конечно, позитивных примеров попадания наших в США в разы больше, чем скандальных отказов. Уже вовсю тренируется во Флориде перед американской серией турниров коллега Кузнецовой Анна Калинская. Мужская сборная России по волейболу не просто приехала в США, но и выиграла там Лигу наций, победив хозяев в финале. Наша фигуристка Елизавета Туктамышева планирует выступление на Skate America в октябре.

Вот и Кузнецовой, которая и так пропустила в 2019-м три месяца, залечивая травму, желательно бы обзавестись визой и оказаться в США как можно скорее. Уже 29 июля стартует турнир в Вашингтоне, где россиянке нужно защищать титул — ее единственный за последние два сезона.

Плюс она хотела бы сыграть в канадском Торонто и Цинциннати, где готова проходить квалификацию. В общем, у нее и так не самое завидное в спортивном плане положение. И дополнительно усложнять его проблемами с визой совершенно ни к чему.