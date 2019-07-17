Кузнецову не пускают в США. Это скандал?
Турнир US Open может лишиться своей бывшей чемпионки по политическим мотивам.
Турнир US Open может лишиться своей бывшей чемпионки по политическим мотивам.
В комментариях в соцсетях Светлане советуют прибегнуть к самому популярному сейчас варианту — поехать за американской визой в Польшу или одну из стран Прибалтики. Но в данном случае это не самый действенный способ —
Многие подписчики Кузнецовой недоумевают, почему у спортсменки такого уровня вообще возникают подобные сложности. И это самый актуальный вопрос. «Похоже на санкции», — предположил один из подписчиков теннисистки. Но почему? Ни в каких черных списках Светлана не значится, в антиамериканской деятельности замечена вроде бы не была. Наоборот. Она даже собаку свою — американского були Дольче привезла именно из США. «Наверное, мне стоит обратиться к Дональду Трампу», — предположила Кузнецова. «Напомните им, что вы выигрывали US Open», — советуют подписчики.
Вот именно.
Более того, организаторы этих соревнований
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев называет ситуацию с Кузнецовой «странной» и говорит, что в теннисе подобных проблем никогда не возникало ни у кого, кроме него самого, но и ему визу «со скрипом, но дают». Также он уточнил, что Международная федерация тенниса направила в американское посольство ходатайство от президента Дэвид Хэггерти (кстати, американца) о решении вопроса Кузнецовой.
Конечно, позитивных примеров попадания наших в США в разы больше, чем скандальных отказов. Уже вовсю тренируется во Флориде перед американской серией турниров коллега Кузнецовой Анна Калинская. Мужская сборная России по волейболу не просто приехала в США, но и выиграла там Лигу наций, победив хозяев в финале. Наша фигуристка Елизавета Туктамышева планирует выступление на Skate America в октябре.
Плюс она хотела бы сыграть в канадском Торонто и Цинциннати, где готова проходить квалификацию. В общем, у нее и так не самое завидное в спортивном плане положение. И дополнительно усложнять его проблемами с визой совершенно ни к чему.
Мария Никулашкина