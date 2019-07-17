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10:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кузнецову не пускают в США. Это скандал?

Турнир US Open может лишиться своей бывшей чемпионки по политическим мотивам.

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Источник: Reuters

Экс-вторая ракетка мира, победительница двух турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова пожаловалась в своем Инстаграме на то, что ей не дают американскую визу. Паспорт теннисистки с февраля лежит в посольстве США в Москве, но на все вопросы ей отвечают: «Ваше дело на рассмотрении». С подобными проблемами из-за дипломатической войны между Россией и Соединенными штатами сталкиваются сотни людей. Однако для спортсменов топ-уровня, которые не имеют возможности переносить свои поездки, это грандиозная головная боль.

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Стоит обратиться к Трампу

В комментариях в соцсетях Светлане советуют прибегнуть к самому популярному сейчас варианту — поехать за американской визой в Польшу или одну из стран Прибалтики. Но в данном случае это не самый действенный способ — паспорт-то Кузнецова уже отдала американцам почти полгода назад. Второй документ тоже не выход — наверняка, он у Кузнецовой имеется и именно по нему она ездила, например, в Великобританию на Уимблдон.

Многие подписчики Кузнецовой недоумевают, почему у спортсменки такого уровня вообще возникают подобные сложности. И это самый актуальный вопрос. «Похоже на санкции», — предположил один из подписчиков теннисистки. Но почему? Ни в каких черных списках Светлана не значится, в антиамериканской деятельности замечена вроде бы не была. Наоборот. Она даже собаку свою — американского були Дольче привезла именно из США. «Наверное, мне стоит обратиться к Дональду Трампу», — предположила Кузнецова. «Напомните им, что вы выигрывали US Open», — советуют подписчики.

Вот именно.

Действующий спортсмен с такими достижениями не должен неделями сидеть и без объяснения причин ждать документов для въезда в страну, где вот-вот стартуют крупнейшие соревнования.

Более того, организаторы этих соревнований по-хорошему должны бы сами похлопотать, чтобы у спортсмена уровня Кузнецовой не возникало проблем с документами и оказать визовую поддержку. Организаторы теннисных турниров на территории России помогают иностранцам с оформлением виз — это совершенно точно.

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Чудеса изобретательности

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев называет ситуацию с Кузнецовой «странной» и говорит, что в теннисе подобных проблем никогда не возникало ни у кого, кроме него самого, но и ему визу «со скрипом, но дают». Также он уточнил, что Международная федерация тенниса направила в американское посольство ходатайство от президента Дэвид Хэггерти (кстати, американца) о решении вопроса Кузнецовой.

Из-за трудностей с въездными документами в последние пару лет на соревнования в США не могли попасть сборные России по борьбе и академической гребле, боец смешанного стиля Майрбек Тайсумов, отец выступающего в UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап и многие другие атлеты. Менеджеры наших сборных вынуждены проявлять чудеса изобретательности в получении американский виз с учетом того, что необходимость поездки на соревнования в США порой возникает достаточно оперативно -организаторы серий турниров с разъездами никогда не закладывают на оргвопросы по полгода. Кстати, буквально месяц назад именно из-за визовых проблем Сан-Диего лишился права провести Всемирные пляжные игры-2019 — АНОК перенес их в Доху.

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Конечно, позитивных примеров попадания наших в США в разы больше, чем скандальных отказов. Уже вовсю тренируется во Флориде перед американской серией турниров коллега Кузнецовой Анна Калинская. Мужская сборная России по волейболу не просто приехала в США, но и выиграла там Лигу наций, победив хозяев в финале. Наша фигуристка Елизавета Туктамышева планирует выступление на Skate America в октябре.

Вот и Кузнецовой, которая и так пропустила в 2019-м три месяца, залечивая травму, желательно бы обзавестись визой и оказаться в США как можно скорее. Уже 29 июля стартует турнир в Вашингтоне, где россиянке нужно защищать титул — ее единственный за последние два сезона.

Плюс она хотела бы сыграть в канадском Торонто и Цинциннати, где готова проходить квалификацию. В общем, у нее и так не самое завидное в спортивном плане положение. И дополнительно усложнять его проблемами с визой совершенно ни к чему.

Мария Никулашкина

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