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16:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Самсонова проиграла во втором круге турнира в Лозанне

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россиянка Людмила Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Лозанне (Швейцария), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Самсонова, занимающая 147-е место в рейтинге WTA, во втором круге уступила Хань Синьюнь из Китая со счетом 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.

В четвертьфинале Хань Синьюнь сыграет с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция, 2-й номер посева) — Бернарда Пера (США).

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