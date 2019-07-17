Самсонова проиграла во втором круге турнира в Лозанне
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россиянка Людмила Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Лозанне (Швейцария), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россиянка Людмила Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Лозанне (Швейцария), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Самсонова, занимающая 147-е место в рейтинге WTA, во втором круге уступила Хань Синьюнь из Китая со счетом 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 39 минут.
В четвертьфинале Хань Синьюнь сыграет с победительницей матча Каролин Гарсия (Франция, 2-й номер посева) — Бернарда Пера (США).