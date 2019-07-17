Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Лозанне
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева пробилась в четвертьфинал турнира в швейцарской Лозанне, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Российская теннисистка Наталья Вихлянцева пробилась в четвертьфинал турнира в швейцарской Лозанне, призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Вихлянцева в матче второго круга взяла верх над представительницей Австралии Дарьей Гавриловой, посеянной под седьмым номером, со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
Следующая соперница российской теннисистки определится по итогам матча француженки Ализе Корне (третья сеяная) и итальянки Жасмин Паолини.