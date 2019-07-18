Теннисист из Сан-Марино Вичини стал самым возрастным победителем матча на Кубке Дэвиса

В возрасте 47 лет 318 дней он обыграл представителя Косова Генка Шелиту со счетом 6:3, 4:6, 6:3. Также Вичини одержал победу в парном матче вместе с Марко Де Росси. Сборная Сан-Марино оказалась сильней команды Косова со счетом 2−1. На данный момент она занимает третью строчку в группе B европейской зоны мировой группы IV.

Самым возрастным игроком, сыгравший матч в одиночной разряде, является венгр Ференц Зентаи, который вышел на корт в возрасте 50 лет 133 дней в противостоянии со сборной Египта. Возрастной рекорд в парном разряде принадлежит представителю Сан-Марино Витторио Пелландре, сыгравшему встречу против египтян в возрасте 66 лет 104 дней.