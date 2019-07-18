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09:42 (мск), источник: ТАСС

Теннисист из Сан-Марино Вичини стал самым возрастным победителем матча на Кубке Дэвиса

ТАСС, 18 июля. Доменико Вичини, представляющий Сан-Марино, стал самым возрастным теннисистом, которому удалось одержать победу в одиночном матче на Кубке Дэвиса. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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В возрасте 47 лет 318 дней он обыграл представителя Косова Генка Шелиту со счетом 6:3, 4:6, 6:3. Также Вичини одержал победу в парном матче вместе с Марко Де Росси. Сборная Сан-Марино оказалась сильней команды Косова со счетом 2−1. На данный момент она занимает третью строчку в группе B европейской зоны мировой группы IV.

Самым возрастным игроком, сыгравший матч в одиночной разряде, является венгр Ференц Зентаи, который вышел на корт в возрасте 50 лет 133 дней в противостоянии со сборной Египта. Возрастной рекорд в парном разряде принадлежит представителю Сан-Марино Витторио Пелландре, сыгравшему встречу против египтян в возрасте 66 лет 104 дней.

Вичини является рекордсменом по числу проведенных тай-брейков на Кубке Дэвиса (96). На Играх малых государств Европы он завоевал четыре серебряные и три бронзовые медали, шесть из них были выиграны в парном разряде. Вичини стал первым спортсменом из Сан-Марино, который вошел в рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), заняв 652-ю позицию в парном рейтинге в 2008 году. В 2012 году он получил награду за вклад в развитие своего вида спорта от Международной федерации тенниса (ITF).

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