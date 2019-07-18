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18 июля, источник: Спорт РИА Новости

Фанаты не оценили вызывающее фото Уильямс на обложке Sports Illustrated

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Американская теннисистка Серена Уильямс признана самой стильной спортсменкой по версии журнала Sports Illustrated.

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Фото 37-летней Уильямс в откровенном наряде размещено на обложке нового выпуска под слоганом «Сильна. Сексуальна. Разумна».

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«Моя карьера в теннисе всегда была связана с модой. Еще в начале 2000-х я изучала моду в Институте искусств во Флориде, — рассказала Уильямс. — Конечно, непросто было совмещать со спортом, но уже тогда я понимала, что когда-нибудь создам свой бренд для людей с различными устремлениями, но при этом с активной жизненной позицией».

Тем не менее, далеко не все поклонники спорта и тенниса оценили выбор редакции, отметив, что фото на обложке является слишком откровенным и вызывающим.

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«Некоторые вещи иногда лучше смотрятся, когда они прикрыты», — отметил 00RaikovD, оценивая наряд теннисистки.

«Сильна — это правда, разумна — вполне возможно», — написал WL, намекая, что фото на обложке не так уж и сексуально.

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Однако нашлись и те, кто не видит в фото на обложке ничего предосудительного.

«Уж если и есть в спорте кто-то, кто продолжает оставаться собой, так это Серена, — уверяет Indiana86. Оставайся сильной и продолжай бороться!».

На последнем турнире Большого шлема, Уимблдоне, Уильямс дошла до финала, уступив румынке Симоне Халеп в двух сетах.

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