Фанаты не оценили вызывающее фото Уильямс на обложке Sports Illustrated

Фото 37-летней Уильямс в откровенном наряде размещено на обложке нового выпуска под слоганом «Сильна. Сексуальна. Разумна».

«Моя карьера в теннисе всегда была связана с модой. Еще в начале 2000-х я изучала моду в Институте искусств во Флориде, — рассказала Уильямс. — Конечно, непросто было совмещать со спортом, но уже тогда я понимала, что когда-нибудь создам свой бренд для людей с различными устремлениями, но при этом с активной жизненной позицией».

Тем не менее, далеко не все поклонники спорта и тенниса оценили выбор редакции, отметив, что фото на обложке является слишком откровенным и вызывающим.

«Некоторые вещи иногда лучше смотрятся, когда они прикрыты», — отметил 00RaikovD, оценивая наряд теннисистки.

«Сильна — это правда, разумна — вполне возможно», — написал WL, намекая, что фото на обложке не так уж и сексуально.

Однако нашлись и те, кто не видит в фото на обложке ничего предосудительного.

«Уж если и есть в спорте кто-то, кто продолжает оставаться собой, так это Серена, — уверяет Indiana86. Оставайся сильной и продолжай бороться!».