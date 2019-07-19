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00:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Призовой фонд US Open-2019 станет рекордным в истории тенниса

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Организаторы Открытого чемпионата США 2019 года по теннису объявили о рекордном увеличении призового фонда.

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Источник: Reuters

Как сообщается на сайте US Open, призовой фонд впервые в истории тенниса превысит 57 миллионов долларов. Победители в одиночном разряде получат 3,85 миллиона долларов, а чемпионы парных соревнований заработают 740 тысяч долларов. Проигравшие в первом раунде одиночных соревнований получат по 58 тысяч долларов.

Кроме того, впервые в истории будет выделен бюджет теннисным ассоциациям для поддержки игроков, завершающих карьеру — по 500 тысяч долларов для WTA и ATP.

Открытый чемпионат США пройдет с 26 августа по 8 сентября.

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