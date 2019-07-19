Призовой фонд US Open-2019 станет рекордным в истории тенниса
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Организаторы Открытого чемпионата США 2019 года по теннису объявили о рекордном увеличении призового фонда.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Организаторы Открытого чемпионата США 2019 года по теннису объявили о рекордном увеличении призового фонда.
Как сообщается на сайте US Open, призовой фонд впервые в истории тенниса превысит 57 миллионов долларов. Победители в одиночном разряде получат 3,85 миллиона долларов, а чемпионы парных соревнований заработают 740 тысяч долларов. Проигравшие в первом раунде одиночных соревнований получат по 58 тысяч долларов.
Открытый чемпионат США пройдет с 26 августа по 8 сентября.