Призовой фонд US Open-2019 станет рекордным в истории тенниса

Как сообщается на сайте US Open, призовой фонд впервые в истории тенниса превысит 57 миллионов долларов. Победители в одиночном разряде получат 3,85 миллиона долларов, а чемпионы парных соревнований заработают 740 тысяч долларов. Проигравшие в первом раунде одиночных соревнований получат по 58 тысяч долларов.

Кроме того, впервые в истории будет выделен бюджет теннисным ассоциациям для поддержки игроков, завершающих карьеру — по 500 тысяч долларов для WTA и ATP.