Белорусская теннисистка Ирина Шиманович пробилась в ½ финала турнира в Нур-Султане

Сегодня в четвертьфинале белоруска за 2,5 часа одолела немецкую теннисистку Вивиан Хайзен (448) — 6:4, 4:6, 6:4.

Завтра в борьбе за выход в финал Ирина Шиманович сыграет с чешской теннисисткой Марией Боузковой (104). В другом субботнем полуфинале грузинка Мариам Болквадзе (225) встретится с сербкой Наталией Костич (250).

На мужском турнире в казахстанской столице белорус Егор Герасимов (137) в сегодняшнем четвертьфинальном поединке уступил представителю Узбекистана Хумаюну Султанову (383) — 7:6 (8:6), 6:7 (1:7), 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.

На старте белорус переиграл россиянина Константина Кравчука (462) — 7:5, 6:4, а в 1/8 финала победил японца Сюти Секигути (516) — 6:2, 6:0.