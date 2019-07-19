Илья Ивашко проиграл в четвертьфинале турнира в Ньюпорте
19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (141-й номер мирового рейтинга) не смог пробиться в полуфинал турнира в американском Ньюпорте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (141-й номер мирового рейтинга) не смог пробиться в полуфинал турнира в американском Ньюпорте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем поединке четвертьфинала белорус уступил в упорной борьбе французу Уго Умберу (48) — 5:7, 6:3, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.
На женском турнире в казахстанском