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22:31 (мск), источник: БЕЛТА

Илья Ивашко проиграл в четвертьфинале турнира в Ньюпорте

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (141-й номер мирового рейтинга) не смог пробиться в полуфинал турнира в американском Ньюпорте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В сегодняшнем поединке четвертьфинала белорус уступил в упорной борьбе французу Уго Умберу (48) — 5:7, 6:3, 2:6. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут.

На женском турнире в казахстанском Нур-Султане белорусская теннисистка Ирина Шиманович (535) пробилась в полуфинал, одолев немецкую теннисистку Вивиан Хайзен (448) — 6:4, 4:6, 6:4. Завтра в борьбе за выход в финал Ирина Шиманович сыграет с чешской теннисисткой Марией Боузковой (104). В другом субботнем полуфинале грузинка Мариам Болквадзе (225) встретится с сербкой Наталией Костич (250).

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