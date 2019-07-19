Илья Ивашко проиграл в четвертьфинале турнира в Ньюпорте

На женском турнире в казахстанском Нур-Султане белорусская теннисистка Ирина Шиманович (535) пробилась в полуфинал, одолев немецкую теннисистку Вивиан Хайзен (448) — 6:4, 4:6, 6:4. Завтра в борьбе за выход в финал Ирина Шиманович сыграет с чешской теннисисткой Марией Боузковой (104). В другом субботнем полуфинале грузинка Мариам Болквадзе (225) встретится с сербкой Наталией Костич (250).