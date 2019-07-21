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01:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Робин Хасе и Филипп Освальд выиграли теннисный турнир в Умаге

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Голландец Робин Хасе и австриец Филипп Освальд выиграли теннисный турнир в Умаге в парном разряде, призовой фонд которого превышает 520 тысяч евро.

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Источник: AP 2019

В субботнем финале Хасе и Освальд (2-й номер посева) обыграли первых сеяных австрийцев Оливера Мараха и Юргена Мельцера — 7:5, 6:7 (2:7), 14:12. На корте соперники провели чуть менее двух часов.

Хасе выиграл свой шестой трофей в парном разряде, Освальд — девятый.

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