Робин Хасе и Филипп Освальд выиграли теннисный турнир в Умаге
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Голландец Робин Хасе и австриец Филипп Освальд выиграли теннисный турнир в Умаге в парном разряде, призовой фонд которого превышает 520 тысяч евро.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Голландец Робин Хасе и австриец Филипп Освальд выиграли теннисный турнир в Умаге в парном разряде, призовой фонд которого превышает 520 тысяч евро.
В субботнем финале Хасе и Освальд (2-й номер посева) обыграли первых сеяных австрийцев Оливера Мараха и Юргена Мельцера — 7:5, 6:7 (2:7), 14:12. На корте соперники провели чуть менее двух часов.
Хасе выиграл свой шестой трофей в парном разряде, Освальд — девятый.