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01:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джон Изнер вышел в финал теннисного турнира в Ньюпорте

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Американец Джон Изнер вышел в финал теннисного турнира в Ньюпорте (США), призовой фонд которого превышает 580 тысяч долларов.

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Источник: Reuters

Изнер, получивший первый номер посева и wild card, в полуфинале обыграл четвертую ракетку турнира француза Уго Умбера — 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3. На корте соперники провели 2 часа 45 минут.

В финале американец встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом (7-й номер посева).

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