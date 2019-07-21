Джон Изнер вышел в финал теннисного турнира в Ньюпорте

Джон Изнер вышел в финал теннисного турнира в Ньюпорте

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Американец Джон Изнер вышел в финал теннисного турнира в Ньюпорте (США), призовой фонд которого превышает 580 тысяч долларов.