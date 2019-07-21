Джон Изнер вышел в финал теннисного турнира в Ньюпорте
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Американец Джон Изнер вышел в финал теннисного турнира в Ньюпорте (США), призовой фонд которого превышает 580 тысяч долларов.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Американец Джон Изнер вышел в финал теннисного турнира в Ньюпорте (США), призовой фонд которого превышает 580 тысяч долларов.
Изнер, получивший первый номер посева и wild card, в полуфинале обыграл четвертую ракетку турнира француза Уго Умбера — 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3. На корте соперники провели 2 часа 45 минут.
В финале американец встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом (7-й номер посева).