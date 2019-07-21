Кафельников официально включен в Зал теннисной славы

Вместе с Кафельниковым в субботу в Зал славы были включены китаянка Ли На и француженка Мэри Пирс.
Я очень благодарен за признание, которое мы получили от мирового теннисного сообщества, что наши имена навеки останутся в этом замечательном месте.
Евгений Кафельниковроссийский теннисист
Кафельников — экс-первая ракетка мира, победитель 26 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде, в том числе Открытых чемпионатов Австралии и Франции, и 27 турниров ATP в парном разряде, включая «Ролан Гаррос» и US Open. В его активе золото Олимпиады в Сиднее среди одиночников. В составе сборной России Кафельников выиграл Кубок Дэвиса в 2002 году. В настоящее время он занимает пост вице-президента Федерации тенниса России.