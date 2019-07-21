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21 июля, источник: Vesti.kz

Казахстанская теннисистка Рыбакина выиграла первый в карьере турнир WTA

Казахстанка Елена Рыбакина стала победительницей турнира серии WTA в румынском Бухаресте, передает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, 21 июля, Рыбакина в финале обыграла местную теннисистку Патрицию Марию Тиг — 6:2, 6:0. Матч длился один час и шесть минут.

В рейтинге WTA 20-летняя Рыбакина идет на 106-м месте, а вот 24-летняя Тиг в рейтинге пока не представлена, так как недавно вернулась после двухлетнего перерыва из-за травм и рождения ребенка. Румынка сенсационно дошла до финала из квалификации.

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Турнир WTA в Бухаресте проводится на грунтовом покрытии, а его призовой фонд составляет 250 тысяч долларов. Соревнования проводились с 2008 по 2012 год, а возобновились в 2014-м. Дважды на домашнем турнире побеждала румынка Симона Халеп (2014 и 2017), которая в 2018-м выиграла «Ролан Гаррос», а в 2019-м — «Уимблдон».

Уроженка Москвы Рыбакина выступает за Казахстана с июня 2018 года. В этом сезоне она дебютировала в основной сетке турнира «Большого шлема», проиграв в первом круге «Ролан Гарроса».

Титул в Бухаресте стал для Рыбакиной первой на турнирах WTA. В столице Румынии она не отдала соперницам ни одного сета.

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