Казахстанец Бублик проиграл 15-й ракетке мира в финале турнира ATP в США
Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл американцу Джону Изнеру из США в финале турнира серии ATP 250 в Ньюпорте (штат
Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл американцу Джону Изнеру из США в финале турнира серии ATP 250 в Ньюпорте (штат
Игра завершилась со счетом 7:6, 6:3 в пользу Изнера, который завоевал здесь свой четвертый титул (2011, 2012, 2017). Теннисисты провели на корте один час и 16 минут.
В рейтинге ATP 22-летний Бублик занимает 83-е место, а 34-летний Изнер идет на 15-й строчке. Соперники встречались друг с другом впервые в карьере.
Турнир в Ньюпорте проходит на травяных кортах около комплекса Международного зала теннисной славы и в современном виде проводится с 1981 года. Его призовой фонд составляет 583,5 тысячи долларов.