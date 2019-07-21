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21 июля, источник: Vesti.kz

Казахстанец Бублик проиграл 15-й ракетке мира в финале турнира ATP в США

Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл американцу Джону Изнеру из США в финале турнира серии ATP 250 в Ньюпорте (штат Рой-Айленд, США), передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Игра завершилась со счетом 7:6, 6:3 в пользу Изнера, который завоевал здесь свой четвертый титул (2011, 2012, 2017). Теннисисты провели на корте один час и 16 минут.

В рейтинге ATP 22-летний Бублик занимает 83-е место, а 34-летний Изнер идет на 15-й строчке. Соперники встречались друг с другом впервые в карьере.

Турнир в Ньюпорте проходит на травяных кортах около комплекса Международного зала теннисной славы и в современном виде проводится с 1981 года. Его призовой фонд составляет 583,5 тысячи долларов.

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