Казахстанец Бублик проиграл 15-й ракетке мира в финале турнира ATP в США

Источник: Reuters

Игра завершилась со счетом 7:6, 6:3 в пользу Изнера, который завоевал здесь свой четвертый титул (2011, 2012, 2017). Теннисисты провели на корте один час и 16 минут.

В рейтинге ATP 22-летний Бублик занимает 83-е место, а 34-летний Изнер идет на 15-й строчке. Соперники встречались друг с другом впервые в карьере.