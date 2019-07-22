Трехкратный победитель турниров Большого шлема умер от рака
Бывший австралийский теннисист Питер Макнамара умер в возрасте 64 лет, сообщает AP.
Бывший австралийский теннисист Питер Макнамара умер в возрасте 64 лет, сообщает AP.
По информации издания,
Макнамара является трехкратным победителем турниров Большого шлема в парном разряде. Она становился чемпионом Australian Open и двукратным победителем Уимблдона в паре с соотечественником Полом Макнами. Всего на счету
Также австралиец пять раз побеждал на турнирах в одиночном разряде. В 1989 в составе национальной команды он стал чемпионом Кубка Дэвиса.