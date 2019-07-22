Трехкратный победитель турниров Большого шлема умер от рака

Источник: Reuters

По информации издания, экс-спортсмен скончался в своем доме в Германии. Отмечается, что причиной смерти стал рак простаты.

Макнамара является трехкратным победителем турниров Большого шлема в парном разряде. Она становился чемпионом Australian Open и двукратным победителем Уимблдона в паре с соотечественником Полом Макнами. Всего на счету экс-теннисист 19 титулов в парном разряде.