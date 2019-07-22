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13:55 (мск), источник: Газета.Ру

Трехкратный победитель турниров Большого шлема умер от рака

Бывший австралийский теннисист Питер Макнамара умер в возрасте 64 лет, сообщает AP.

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Источник: Reuters

По информации издания, экс-спортсмен скончался в своем доме в Германии. Отмечается, что причиной смерти стал рак простаты.

Макнамара является трехкратным победителем турниров Большого шлема в парном разряде. Она становился чемпионом Australian Open и двукратным победителем Уимблдона в паре с соотечественником Полом Макнами. Всего на счету экс-теннисист 19 титулов в парном разряде.

Также австралиец пять раз побеждал на турнирах в одиночном разряде. В 1989 в составе национальной команды он стал чемпионом Кубка Дэвиса.

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