Казахстанская теннисистка Рыбакина взлетела в рейтинге после первого титула WTA в карьере

На минувшей неделе 20-летняя Рыбакина стала победительницей турнира серии WTA в румынском Бухаресте. В финале соревнований казахстанка в двух партиях обыграла хозяйку корта Патрицию Марию Тиг со счетом 6:2, 6:0.
Этот успех позволил Рыбакиной войти в ТОП-100 и расположиться на 65-й строчке. Титул в Бухаресте стал для нее первым на турнирах серии WTA.
Юлия Путинцева сохранила звание первой ракетки Казахстана и удержалась на 39-м месте. Зарина Дияс идет 84-й.
Лидерство в рейтинге WTA сохранила за собой Эшли Барти из Австралии. На втором месте идет японка Наоми Осака, замыкает тройку лидеров чешка Каролина Плишкова.