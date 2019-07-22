Текущие события
Футбол. Премьер-лига
21.07
Сочи
Зенит
02
Футбол. Еврокубки
23.07
Арарат-Армения
Линколн
Футбол. Еврокубки
23.07
ХБ Торсхавн
Линфилд
Футбол. Еврокубки
23.07
Шкендия
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
23.07
Виктория Пл
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23.07
Сабуртало
Динамо З
Все события
Фоторепортажи
13Как живет Криштиану Роналду в Турине
16Победа Франции, ливень и зонт для президента
09:50 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанская теннисистка Рыбакина взлетела в рейтинге после первого титула WTA в карьере

Представительница Казахстана Елена Рыбакина взлетела на 41 позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), новая версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Наверх
Источник: AP 2019

На минувшей неделе 20-летняя Рыбакина стала победительницей турнира серии WTA в румынском Бухаресте. В финале соревнований казахстанка в двух партиях обыграла хозяйку корта Патрицию Марию Тиг со счетом 6:2, 6:0.

Этот успех позволил Рыбакиной войти в ТОП-100 и расположиться на 65-й строчке. Титул в Бухаресте стал для нее первым на турнирах серии WTA.

Юлия Путинцева сохранила звание первой ракетки Казахстана и удержалась на 39-м месте. Зарина Дияс идет 84-й.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лидерство в рейтинге WTA сохранила за собой Эшли Барти из Австралии. На втором месте идет японка Наоми Осака, замыкает тройку лидеров чешка Каролина Плишкова.

"Непредсказуемая пара". Чешский комментатор высказался о сопернике "Ордабасы" в ЛЕ
Влашич отрабатывает трансфер, грузины тащат «Рубин»
«Краснодар» узнал соперника в Лиге чемпионов
Стал известен соперник «Спартака» в Лиге Европы
СМИ: «Реал» предложил ПСЖ Бэйла и 90 млн за Неймара
Футболист «Спартака» перешел в катарский клуб
Тульский «Арсенал» может встретиться с израильским клубом в ЛЕ
Призер ЧМ из России сетует на отсутствие условий для тренировок
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь