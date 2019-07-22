Российская теннисистка Касаткина поднялась на 40-е место в рейтинге WTA
МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 41-го на 40-е место в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает
МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 41-го на 40-е место в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает
22-летняя теннисистка занимает наивысшее место среди россиянок. Анастасия Павлюченкова идет на 44-м месте, Екатерина Александрова — на 48-м, Вероника Кудерметова — на 55-м, Маргарита Гаспарян — на 57-м, Анастасия Потапова — на 64-м, Мария Шарапова — на 81-м, Вера Звонарева — на 88-м, Анна Блинкова — на 93-м, Наталья Вихлянцева — на 94-м.
В первой десятке рейтинга не произошло изменений. Первое место занимает австралийка Эшли Барти (6605), второй идет японка Наоми Осака (6257), третьей — чешка Каролина Плишкова (6055).
Рейтинг WTA от 22 июля:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6605 очков;.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6257;.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055;.
4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5933;.
5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5130;.
6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4785;.
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4638;.
8 (8). Слоан Стивенс (США) — 3802;.
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3411;.
10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3365;.
40 (41). Дарья Касаткина (Россия) — 1325…
44 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185…
48 (49). Екатерина Александрова (Россия) — 1133…
55 (56). Вероника Кудерметова (Россия) — 996…
57 (59). Маргарита Гаспарян (Россия) — 969…
64 (69). Анастасия Потапова (Россия) — 865…
81 (76). Мария Шарапова (Россия) — 740…
88 (78). Вера Звонарева (Россия) — 700…
93 (94). Анна Блинкова (Россия) — 664;.
94 (100). Наталья Вихлянцева (Россия) — 655.