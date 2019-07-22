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10:23 (мск), источник: ТАСС

Российская теннисистка Касаткина поднялась на 40-е место в рейтинге WTA

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина поднялась с 41-го на 40-е место в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает пресс-служба организации.

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22-летняя теннисистка занимает наивысшее место среди россиянок. Анастасия Павлюченкова идет на 44-м месте, Екатерина Александрова — на 48-м, Вероника Кудерметова — на 55-м, Маргарита Гаспарян — на 57-м, Анастасия Потапова — на 64-м, Мария Шарапова — на 81-м, Вера Звонарева — на 88-м, Анна Блинкова — на 93-м, Наталья Вихлянцева — на 94-м.

В первой десятке рейтинга не произошло изменений. Первое место занимает австралийка Эшли Барти (6605), второй идет японка Наоми Осака (6257), третьей — чешка Каролина Плишкова (6055).

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Рейтинг WTA от 22 июля:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6605 очков;.

2 (2). Наоми Осака (Япония) — 6257;.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6055;.

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5933;.

5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) — 5130;.

6 (6). Петра Квитова (Чехия) — 4785;.

7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4638;.

8 (8). Слоан Стивенс (США) — 3802;.

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3411;.

10 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3365;.

40 (41). Дарья Касаткина (Россия) — 1325…

44 (45). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1185…

48 (49). Екатерина Александрова (Россия) — 1133…

55 (56). Вероника Кудерметова (Россия) — 996…

57 (59). Маргарита Гаспарян (Россия) — 969…

64 (69). Анастасия Потапова (Россия) — 865…

81 (76). Мария Шарапова (Россия) — 740…

88 (78). Вера Звонарева (Россия) — 700…

93 (94). Анна Блинкова (Россия) — 664;.

94 (100). Наталья Вихлянцева (Россия) — 655.

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