Российская теннисистка Касаткина поднялась на 40-е место в рейтинге WTA

22-летняя теннисистка занимает наивысшее место среди россиянок. Анастасия Павлюченкова идет на 44-м месте, Екатерина Александрова — на 48-м, Вероника Кудерметова — на 55-м, Маргарита Гаспарян — на 57-м, Анастасия Потапова — на 64-м, Мария Шарапова — на 81-м, Вера Звонарева — на 88-м, Анна Блинкова — на 93-м, Наталья Вихлянцева — на 94-м.