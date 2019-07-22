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10:47 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев поднялся на девятую строчку рейтинга ATP

ТАСС, 22 июля. Россиянин Даниил Медведев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), Карен Хачанов продолжает занимать восьмую строчку. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник.

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Источник: AP 2019

Медведев обошел итальянского теннисиста Фабио Фоньини, опустившегося на десятую строчку, других изменений в топ-10 рейтинга не произошло. В активе 23-летнего Медведева — 2625 очков, 23-летнего Хачанова — 2890. Россиянин Андрей Рублев опустился на 78-е место (716). Медведев впервые в карьере вошел в топ-10 15 июля, Хачанов находится в десятке лучших с 10 июня, двое россиян впервые с 2010 года находятся в топ-10 рейтинга.

Чилиец Николас Харри одержал победу на турнире в шведском Бостаде, переиграв в финале аргентинца Хуана Игнасио Лондеро, благодаря чему переместился с 64-й на 38-ю строчку (1135), Лондеро — с 71-й на 56-ю позицию (938). Серб Душан Лайович стал победителем турнира в хорватском Умаге и поднялся с 36-й на 26-ю позицию (1456). Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович.

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Рейтинг ATP от 22 июля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12415 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7460,

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4595,

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4325,

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4045,

7 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4040,

8 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2890,

9 (10). Даниил Медведев (Россия) — 2625,

10 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 2535…

26 (36). Душан Лайович (Сербия) — 1456…

38 (64). Николас Харри (Чили) — 1135…

56 (71). Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) — 938…

78 (76). Андрей Рублев (Россия) — 716.

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