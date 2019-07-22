Даниил Медведев поднялся на девятую строчку рейтинга ATP
ТАСС, 22 июля. Россиянин Даниил Медведев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 22 июля. Россиянин Даниил Медведев поднялся с десятого на девятое место в рейтинге Ассоциации
Медведев обошел итальянского теннисиста Фабио Фоньини, опустившегося на десятую строчку, других изменений в топ-10 рейтинга не произошло. В активе 23-летнего Медведева — 2625 очков, 23-летнего Хачанова — 2890. Россиянин Андрей Рублев опустился на 78-е место (716). Медведев впервые в карьере вошел в топ-10 15 июля, Хачанов находится в десятке лучших с 10 июня, двое россиян впервые с 2010 года находятся в топ-10 рейтинга.
Чилиец Николас Харри одержал победу на турнире в шведском Бостаде, переиграв в финале аргентинца Хуана Игнасио Лондеро, благодаря чему переместился с 64-й на 38-ю строчку (1135), Лондеро — с 71-й на 56-ю позицию (938). Серб Душан Лайович стал победителем турнира в хорватском Умаге и поднялся с 36-й на 26-ю позицию (1456). Лидером рейтинга остается серб Новак Джокович.
Рейтинг ATP от 22 июля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12415 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 7945,
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 7460,
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 4595,
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4325,
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4045,
7 (7). Кэй Нисикори (Япония) — 4040,
8 (8). Карен Хачанов (Россия) — 2890,
9 (10). Даниил Медведев (Россия) — 2625,
10 (9). Фабио Фоньини (Италия) — 2535…
26 (36). Душан Лайович (Сербия) — 1456…
38 (64). Николас Харри (Чили) — 1135…
56 (71). Хуан Игнасио Лондеро (Аргентина) — 938…
78 (76). Андрей Рублев (Россия) — 716.