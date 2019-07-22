Даниил Медведев поднялся на девятую строчку рейтинга ATP

Медведев обошел итальянского теннисиста Фабио Фоньини, опустившегося на десятую строчку, других изменений в топ-10 рейтинга не произошло. В активе 23-летнего Медведева — 2625 очков, 23-летнего Хачанова — 2890. Россиянин Андрей Рублев опустился на 78-е место (716). Медведев впервые в карьере вошел в топ-10 15 июля, Хачанов находится в десятке лучших с 10 июня, двое россиян впервые с 2010 года находятся в топ-10 рейтинга.