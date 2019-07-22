Серена Уильямс сыграла в теннис против пятерых мужчин

Согласно недавнему опросу, каждый восьмой британский мужчина считает, что он может выиграть розыгрыш у Серены. Теннисистка решила проверить эту теорию, поочередно выйдя на корт против одного, двух, трех, четырех и пяти соперников.

После этого американка попробовала себя в разнообразных необычных теннисных упражнениях. Так, Уильямс угодила мячом с подачи в маленький воздушный шарик с водой, сбила движущуюся цель в виде бутылок и попала большим мячом в баскетбольную корзину с нескольких метров.