Текущие события
Футбол. Премьер-лига
21.07
Сочи
Зенит
02
Футбол. Еврокубки
23.07
Арарат-Армения
Линколн
Футбол. Еврокубки
23.07
ХБ Торсхавн
Линфилд
Футбол. Еврокубки
23.07
Шкендия
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
23.07
Виктория Пл
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23.07
Сабуртало
Динамо З
Все события
Фоторепортажи
13Как живет Криштиану Роналду в Турине
16Победа Франции, ливень и зонт для президента
18:10 (мск), источник: Sport24

Серена Уильямс сыграла в теннис против пятерых мужчин

Американская теннисистка Серена Уильямс поучаствовала в необычном челлендже.

Наверх

Согласно недавнему опросу, каждый восьмой британский мужчина считает, что он может выиграть розыгрыш у Серены. Теннисистка решила проверить эту теорию, поочередно выйдя на корт против одного, двух, трех, четырех и пяти соперников.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого американка попробовала себя в разнообразных необычных теннисных упражнениях. Так, Уильямс угодила мячом с подачи в маленький воздушный шарик с водой, сбила движущуюся цель в виде бутылок и попала большим мячом в баскетбольную корзину с нескольких метров.

На счету 37-летней Уильямс 23 победы на турнирах Большого шлема. В свежем рейтинге WTA американка занимает девятое место.

 Сексуальной ведущей «Спартака» предложили увеличить грудь: «Пусть завидуют все жабы»
Самая горячая хоккейная журналистка показала, как целовалась с футболистами
Влашич отрабатывает трансфер, грузины тащат «Рубин»
«Краснодар» узнал соперника в Лиге чемпионов
Стал известен соперник «Спартака» в Лиге Европы
СМИ: «Реал» предложил ПСЖ Бэйла и 90 млн за Неймара
Футболист «Спартака» перешел в катарский клуб
Тульский «Арсенал» может встретиться с израильским клубом в ЛЕ
Призер ЧМ из России сетует на отсутствие условий для тренировок
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь