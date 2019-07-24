Победительница Итогового турнира WTA получит рекордные призовые в истории тенниса

Призовой фонд турнира в этом году составит $14 млн, в прошлом году он равнялся $7 млн. \

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Спортсменка, которая не проиграет ни одного матча и станет победительницей Итогового турнира, получит $4,75 млн. Если чемпионка проиграет один матч в группе, то получит $4,42 млн, два — $4,115 млн. Сумма за победу на турнире станет рекордной в истории тенниса.

На турнирах серии Большого шлема наибольшей суммой, которую может получить победительница, является $3,85 млн (Открытый чемпионат США). На Открытом чемпионате Австралии победительница получает $3,050 млн, на Открытом чемпионате Франции — $2,649 млн, на Уимблдоне — $3,041 млн.

Итоговой турнир WTA проводится с 1972 года, тогда победители турнира получали по $25 тыс. Турнир является заключительным в сезоне, его участниками становятся восемь лучших теннисисток и пар по итогам соревновательного года. В прошлом году победу в турнире одержала украинка Элина Свитолина. В парном разряде чемпионками турнира стали венгерка Тимеа Бабош и француженка Кристина Младенович.