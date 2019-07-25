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12:29 (мск), источник: ТАСС

Теннисистка Кузнецова снялась с турнира в Вашингтоне из-за проблем с получением визы

ТАСС, 25 июля. Российская теннисистка Светлана Кузнецова была вынуждена сняться с турнира в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

Турнир в Вашингтоне пройдет с 29 июля по 4 августа. В прошлом году россиянка стала победительницей этого турнира. Ранее Кузнецова говорила, что еще с февраля ждет получения американской визы.

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«Друзья, ситуация с американской визой вынуждает сняться с турнира в Вашингтоне, к сожалению, не смогу туда поехать и постараться защитить титул. Такая ситуация сложилась за карьеру (не короткую) впервые, очень надеюсь на ее скорое разрешение», — написала 34-летняя россиянка.

Под вопросом остается участие спортсменки в последнем в сезоне турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате США, который пройдет с 26 августа по 7 сентября.

Всего в активе Кузнецовой 18 побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), она дважды побеждала на турнирах Большого шлема (Открытый чемпионат США — 2004, Открытый чемпионат Франции — 2009). В рейтинге WTA она сейчас занимает 108-е место.

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