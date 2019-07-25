ITF не реагирует на письма Федерации тенниса России по визовой проблеме Кузнецовой

В четверг Кузнецова сообщила, что она была вынуждена сняться с турнира в Вашингтоне из-за проблем с получением американской визы. Турнир пройдет с 29 июля по 4 августа, в прошлом года Кузнецова его выиграла. Ранее теннисистка говорила, что еще с февраля ждет получения визы. Под вопросом остается участие спортсменки в последнем в сезоне турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате США, который пройдет с 26 августа по 7 сентября.