Госдепартамент отказался пояснить ситуацию с визой для Светланы Кузнецовой

Источник: РИА "Новости"

«Данные о визах конфиденциальны по законам США, поэтому мы не можем обсуждать детали конкретных случаев с визами», — сказал РИА Новости представитель госдепа.

По его словам, нельзя спекулировать о том, кто может или не может получить визу, решение принимают сотрудники консульства, которые рассматривают заявку соискателя.

«Сотрудники консульства отказывают в удовлетворении заявки на визу, если заявитель признан не имеющим право не ее получение в соответствии с законом об иммиграции и гражданстве или других положениях американского законодательства. Решения по всем заявлениям на визу принимаются в индивидуальном порядке», — сказал он.

Ранее Кузнецова написала в Instagram, что не выступит на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является, из-за проблем с оформлением американской визы. По ее словам, она впервые столкнулась с такой ситуацией.

Турнир в Вашингтоне с призовым фондом свыше 225 тысяч долларов пройдет 29 июля — 4 августа. Кузнецова дважды становилась чемпионкой турнира — в 2014 и 2018 годах.